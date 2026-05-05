El TSJIB anula el uso hotelero de Alcudiamar y el GOB reclama el cierre

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha anulado el uso hotelero de Alcudiamar y el GOB ha reclamado el cierre inmediato de la instalación.

La sentencia del TSJIB ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por los ecologistas y ha anulado el uso hotelero dentro de la concesión Alcudiamar en el Port d'Alcúdia.

El tribunal establece así un criterio jurídico que para el GOB es fundamental y que señala que la concesión original de 1988 no autoriza usos de alojamiento turístico, sino que dice que el régimen aplicable es el vigente en el momento del otorgamiento y que permitía lo uso de habitaciones para navegantes en dominio público.

Los ecologistas han añadido que esta distinción es clave, desde el momento en que las habitaciones para navegantes forman parte de un servicio portuario vinculado a alojamiento para tripulantes de las embarcaciones, mientras que la explotación como hotel constituye una actividad diferente, de carácter mercantil y abierta al público general, que no queda amparada por la concesión.

El GOB ha explicado que con esta interpretación, el TSJIB rechaza la pretensión de asimilar el denominado poblado marinero a un establecimiento hotelero, y desactiva así el argumento que había permitido sostener durante años la actividad del conocido 'botel'.

La nulidad de la cláusula que admitía el uso hotelero implica que la actividad turística desarrollada actualmente queda sin cobertura dentro del título concesional. En este contexto, el GOB ha reiterado formalmente al Ayuntamiento de Alcúdia y al Departamento de Turismo del Consell de Mallorca la solicitud de cierre y precinto inmediato del establecimiento.