El TSJIB reafirma que la antigüedad a efectos de compensación es la misma para trabajadores fijos y de temporada

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar, a 11 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha reafirmado que la antigüedad a efectos de compensación es la misma para un empleado fijo que para uno que solo trabaja durante la temporada turística.

Según ha informado CCOO, el sindicato que promovió la demanda, así consta en una sentencia dictada por el tribunal el pasado mes de noviembre.

Se trata de una reivindicación histórica de la Federación de Servicios de CCOO Baleares, que desde hace años viene reivindicado la equiparación de derechos entre las personas con contratos fijos ordinarios y aquellas con contratos fijos discontinuos.

Amparados por otra sentencia de febrero del año pasado, la organización sindical viene solicitando para todas las personas trabajadoras que el premio de jubilación se abone teniendo en cuenta la antigüedad real en la empresa.

Eso implica calcular dicha compensación de acuerdo con los años naturales de antigüedad, incluyendo también los periodos de inactividad, en lugar de usar la fórmula que indica el convenio de hostelería, cuyo resultado "perjudica gravemente" a las personas con contratos fijos discontinuos.

Ese fallo ha sido ahora replicado en otra sentencia que tiene su origen en una demanda promovida por CCOO y que reafirma que la antigüedad a efectos de compensación es la misma para una persona fija que trabaja durante todo el año que para una que solo lo hace durante la temporada turística.

El sindicato ha trasladado esta información con la intención de que todas los trabajadores del sector de la hostelería tengan conocimiento de ello antes de la próxima temporada y puedan ejercer sus derechos laborales.