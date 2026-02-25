El TSJM desestima el recurso del Consell de Mallorca contra el carril bus-VAO

Archivo - Carril Bus-VAO en la Ma-19 - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso del Consell de Mallorca contra el carril bus-VAO de la autopista del aeropuerto de Palma.

La sentencia señala que la titularidad de la carretera es del Consell de Mallorca y que esta cuestión es totalmente compatible con las competencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) en materia de tráfico y seguridad vial.

Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo apunta en la sentencia, según ha avanzado 'Diario de Mallorca' y a la que ha tenido acceso Europa Press, que la resolución de la DGT es legítima y que se dictó ejerciendo sus competencias.

Los magistrados consideran que no hay motivos para eliminar este carril y subraya la necesidad de separar los intereses de la ciudadanía más vulnerable de Palma --que es usuaria de los vehículos de alta ocupación, en especial del transporte público-- frente a los usuarios de vehículos privados.

Entre otros fundamentos, la Sala indica que la evolución de la siniestralidad no responde al bus-VAO ya que, según los datos aportados por ambas partes, el incremento de la siniestralidad en esta vía es muy inferior a la del conjunto de Baleares.

Además, la sentencia apunta que el carril bus-VAO ha reducido el número total de vehículos que circulan por la Ma-19 en un 17,4 por ciento.

El TSJM desestima el recurso e impone al Consell de Mallorca el pago de las costas judiciales hasta un límite de 4.000 euros.