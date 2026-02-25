El PSIB dice que la política de movilidad de Galmés "se cae a trozos" tras la sentencia del TSJM sobre el carril bus-VAO

Archivo - La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en rueda de prensa - PSIB - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha considerado que la política de movilidad del gobierno insular "cae a trozos" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el carril bus-VAO.

"Siempre hemos dicho que eliminar el carril es un error", ha subrayado la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, quien ha agregado que "lo que tenía que hacer" el presidente insular, Llorenç Galmés, reunirse con la Dirección General de Tráfico (DGT) para encontrar fórmulas para mejorarlo, no eliminarlo.

En una nota de prensa este miércoles, la formación ha señalado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desmonta los argumentos de Galmés contrarios a este carril y "refuerza la política iniciada por los gobiernos de progreso".

Para Cladera, la apuesta por los carriles que premian a los vehículos con alta ocupación y al transporte público "es una buena medida para hacer más racional la circulación en Mallorca".

La socialista ha recordado que el carril fue implantando la pasada legislatura y que el PP hizo de la eliminación del mismo uno de sus argumentos electorales de 2023, a su entender, "simplemente para hacer un argumento demagógico para los mítines".

Igualmente, ha relacionado el fallo con el debate del pleno extraordinario de este martes en el que se rechazó la proposición de ley para limitar la entrada de vehículos en la isla registrada por el PSIB.

"Las políticas de movilidad de Galmés caen a trozos; ayer quedó muy claro que el PP no pretende aprobar ninguna ley, porque Vox le dicta qué tiene que hacer a cambio de votos que mantienen a Galmés en la silla, y Galmés piensa más en su cargo que en el interés general de la ciudadanía", ha criticado.