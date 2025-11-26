El túnel de Son Vic a Peguera cerrará entre en la noche del jueves al viernes

Trabajos de mantenimiento cerca de uno de los túneles de las carreteras de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha indicado que cerrará el túnel de Son Vic a Peguera por trabajos de mantenimiento, entre las 22.00 hora del jueves y las 06.00 horas del viernes, por lo que el tráfico se desviará por dentro del núcleo urbano.

De igual modo, se cortará el tráfico en el carril derecho del túnel entre Gènova y Andratx a las mismas horas también por tareas de mantenimiento, según ha explicado la institución insular en su cuenta de la red social X.