Turistas internacionales en Baleares: el año comienza con un descenso del 8,8% en las llegadas

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La llegada de turistas internacionales a Baleares en enero ha experimentado un descenso del 8,83%, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

Según el INE, en el primer mes del año Baleares registró la llegada de 134.659 turistas internacionales con un aumento del gasto del 2,97% en comparación con enero de 2025, hasta los 193 millones de euros.

El gasto medio por persona ascendió en enero a 1.434 euros, un 12,94% más. Cada turista, de media, se gastó 152 euros al día y los viajes duraron de media 9,4 días.

Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 27,85% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (19,72%) y Madrid (14,95%).