En la UCI una joven de 25 años que cayó desde un acantilado de Formentera de 15 metros

Archivo - Vista general sobre la carretera del Faro de la Mola. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una joven alemana de 25 años permanece ingresada en la UCI tras caer en Formentera desde un acantilado de 15 metros de altura.

Según ha informado una clínica privada, el suceso tuvo lugar este martes. La joven ingresó en el centro a las 23.03 horas.

Permanece estable en la Unidad de Cuidados Intensivos y se recupera de fracturas en las vértebras dorsales y lumbares y policontusiones.