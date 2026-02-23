UGT acusa a Gsaib de mentir con el peso de las ambulancias y dejar que trabajadores las conduzcan sin el carnet exigido

Archivo - Ambulancias de Baleares. - CAB - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT ha acusado a la empresa Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) de mentir con el peso de las nuevas ambulancias, de modo que, han asegurado, durante tres meses se han estado conduciendo por los trabajadores que poseen el permiso B y no el C, como es necesario.

Según han explicado en un comunicado, los vehículos de la nueva flota pesaban más de 3.500 kilos, lo que hace necesario el carnet C para conducirlas, un permiso que gran parte de los conductores no tiene.

Ante esta situación, Gsaib informó que rebajaba el peso de los vehículos para que pudieran ser conducidos por profesionales con el carnet B.

No obstante, el responsable del Transporte Sanitario de UGT, Javier Marin, tras analizar la documentación de los vehículos modificados y rebajados de peso, ha sostenido que las ambulancias pesan 3.190 kilos sin ningún ocupante.

"Los trabajadores han estado conduciendo unos vehículos de más de 3.500 kilos sin el carnet adecuado para ello, en concreto de 3.640 kilos sabiendo de antemano la empresa Gsaib y sus responsables a tenor de la documentación que tenían en su poder, que la propia ficha técnica, solo les autoriza a ocupar cuatro plazas", ha dicho.

Ante la situación generada con la adquisición de la nueva flota, que gran parte de la plantilla no podía conducir, el Servicio de Salud (IBSalut) optó por modificar las ambulancias eliminando, según el sindicato, mejoras técnicas vitales.

Esto, han criticado, ha convertido los vehículos en "simples furgonetas con cuatro butacas en la parte trasera y dos en la delantera".

Según UGT, se ha pasado de contar el año pasado con 135 vehículos casi todos con camilla y unas ocupación de entre siete y ocho plazas incluyendo sillas de ruedas, a 130 vehículos actualmente, de los cuales con camilla solo hay 30 y más de la mitad de la flota se limitada a cuatro plazas y sin camillas.

Esta flota es, a su entender, "totalmente insuficiente" y provoca esperas de hasta 30 horas en Mallorca o 15 horas en Eivissa y Menorca para poder trasladar a un paciente del hospital a su domicilio.

Esta situación provoca demoras para los pacientes que esperan una cama disponible en los hospitales que, ha criticado, el sindicato, origina "una tormenta perfecta" que la Conselleria de Salud "denomina como un repunte asistencial puntual".

Asimismo, tras una intervención de la Guardia Civil la semana pasada en Eivissa, en la que se detectaron irregularidades en la documentación de una ambulancia, UGT ha detectado que los vehículos "pesan más de lo permitido".

Tanto la gerencia de Gsaib como la Conselleria de Salut aseguraban que los vehículos modificados pesaban menos de 3.500 kilos y se podían conducir con un carnet de coche y ocupar hasta seis plazas, según el sindicato.

Después de analizar la documentación, el responsable sindical del Transporte Sanitario lo ha calificado de "negligencia total y absoluta" del IBSalut.

"Durante tres meses se ha puesto en riesgo grave tanto a los trabajadores, pacientes o los propios usuarios de la vía publica a sabiendas de que dichos trabajadores no podían conducir dichos vehículos y mucho menos ocupar seis plazas cuando la ficha técnica del propio vehículo estipula como máximo cuatro plazas en total y estaba en su poder", ha lamentado.

UGT ha comunicado a la empresa que los trabajadores solo realizarán como máximo el traslado de pacientes teniendo en cuenta la ocupación de plazas de la ficha técnica del vehículo.

El sindicato ha exigido explicaciones y "se depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias". De no ser así, han avisado, no descartan acudir a los tribunales.