UGT alerta del "fracaso" en prevención de riesgos laborales por parte de la administración estatal en Baleares

Publicado 09/10/2018 13:20:40 CET

El sindicato tilda de "escandaloso" el caso de la Delegación del Gobierno, que "no ha realizado la evaluación de riesgos en la mayoría de sus centros de trabajo"

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha alertado este martes del "fracaso" en materia de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo de la Administración General del Estado en Baleares.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que solicitó a 26 organismos -que agrupan a 73 centros de trabajo- documentación preceptiva de prevención de riesgos laborales. "El resultado ha sido decepcionante", ha lamentado UGT.

Según los datos de la organización sindical, de los organismos consultados, solamente el 30 por ciento entregó la Evaluación de Riesgos, sólo un 15 por ciento remitió el Plan de Prevención completo y apenas un 8 por ciento ha incluido la Evaluación de Riesgos Psicosociales.

Además, solamente un centro ha documentado actuaciones correctoras y únicamente dos han remitido el plan de alarma y evacuación.

El sindicato entiende que estos resultados demuestran "el poco interés de los gestores y directivos públicos en la materia, el gran desconocimiento existente de la legislación" y "la absoluta falta de integración en la gestión y de transparencia".

Para UGT, un ejemplo "escandaloso" de esto es la Delegación de Gobierno, que "no ha realizado la evaluación de riesgos en la mayoría de sus centros de trabajo" y "su sede en Palma no cuenta con el plan de alarma y evacuación". Además, UGT ha avisado de que el edificio de los Juzgados de Vía Alemania "no había superado la inspección técnica de edificios".

Para no proporcionar la información a los sindicatos, ha apuntado UGT, los organismos "se escudan" en la protección de datos, en la información reservada o "simplemente que los documentos son muy extensos", lo que para la organización sindical "choca frontalmente con el espíritu y la letra de la Ley".

Finalmente, UGT ha avanzado que "en breve" repetirá esta campaña de solicitud de documentación y trasladará a la Inspección de Trabajo las posibles deficiencias.