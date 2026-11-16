UGT cifra en un 85% el seguimiento del primer día de huelga en el sector del ciclo del agua integral

Concentración de los trabajadores del sector del ciclo del agua integral en el primer día de huelga - UGT

PALMA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del sector del ciclo del agua integral han iniciado este lunes el primero de los cuatro días de huelga convocados para reclamar una mejora salarial, de momento sin que haya provocado interrupciones en el servicio de agua potable y en las depuradoras.

El seguimiento ha sido de un 85% en Mallorca y Eivissa, mientras que en algunas empresas se ha llegado al 100%, según la Federación de Trabajadores de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Baleares.

El responsable de Política Sindical y Negociación Colectiva de UGT FICA, Roberto Serrano, ha explicado a Europa Press que la huelga continuará este martes ante la falta de avances con la patronal Asociación de Suministradores de Agua de Baleares (Asaib).

Según ha denunciado públicamente, desde el sindicato llevan desde septiembre de 2024 intentando que la patronal "se siente a escuchar" sus reivindicaciones y, tras esta primera jornada de huelga, tampoco se han puesto en contacto con ellos.

Además, ha cargado contra la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social por "no mediar" en el conflicto y tratar de evitar que se llegara a una huelga.

En este sentido, los trabajadores se han concentrado frente a la sede de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) y, posteriormente, se han desplazado a la Conselleria para reclamar una medicación por su parte.

Por otro lado, la organización sindical ha considerado que los servicios mínimos son "abusivos" y no han sido negociados con la representación de los trabajadores. "Una vez pase la huelga, estudiaremos si demandar esta cuestión", ha subrayado Serrano.

Desde UGT han confiado en que este martes el seguimiento de los paros sea mayor, así como la participación en la protesta convocada a las 10.00 horas frente al recinto municipal de Son Pacs.

Convocada por UGT FICA, la huelga llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) haya desestimado una demanda presentaba por Asaib que solicitaba medidas cautelares para declarar ilegal la huelga y de que no se haya llegado a un acuerdo entre las partes en una reunión en el Tribunal de Mediación y Arbitraje (Tamib).

Los paros, que podrían afectar a más de 250.000 usuarios, pretenden lograr que las patronales del archipiélago, Aasaib y Aetsam, se sienten a escuchar las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores, demandas que, aseguran, están adaptadas a la realidad socioeconómica de Baleares.

UGT reclama salarios "dignos" y "blindados" en caso de subidas futuras del IPC para un sector "precarizado" que se encarga de la depuración y suministro de agua, entre otras funciones.

La huelga se ha iniciado esta medianoche y durará hasta el 19 de noviembre si no se produce un acercamiento de posturas entre las patronales y los sindicatos.

Igualmente, este miércoles está prevista otra concentración frente a la sede de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental y este jueves en Son Pacs-Aqualia, ambas a las 10.00 horas.