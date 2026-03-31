UGT condena el ataque homófobo a un docente de un instituto de Andratx y exige una "respuesta contundente" a Vera

Archivo - Imágenes de recurso de un colegio - Álex Zea - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Enseñanza ha condenado "rotundamente" este martes el ataque homófobo a un docente de un instituto de Andratx y ha trasladado toda su "solidaridad y apoyo" al profesor afectado, así como al conjunto del claustro y a toda la comunidad educativa.

Según indica el sindicato en un comunicado, los hechos denunciados -insultos, humillaciones y difusión de contenidos denigrantes a través de herramientas educativas- constituyen una agresión directa a la dignidad de la persona y un ataque a los valores más básicos de convivencia democrática. Además, señalan que, como ha expresado el propio claustro, no se trata de un caso aislado, sino de una situación que evidencia "una preocupante normalización de la falta de respeto y de conductas discriminatorias dentro y fuera de los centros educativos".

"La escuela no puede ser un espacio de tolerancia ante el odio", remarca UGT que incide en que los centros educativos deben ser un espacio seguro, de respeto y de construcción de ciudadanía crítica. "Educar en valores democráticos, en el respeto a la diversidad y en la libertad afectivosexual no es una opción: es una obligación fundamental del sistema educativo y más necesaria que nunca".

Por todo ello, han rechazado los discursos e ideologías que promueven el odio, que señalan a las personas por su orientación sexual y que intentan desacreditar la labor de los docentes acusándolos de "hacer ideología" en las aulas. "Defender la igualdad, la dignidad y los derechos humanos no es adoctrinar: es educar", insisten.

Según el sindicato, la banalización de estos discursos tiene consecuencias reales, y casos como este son una muestra clara. "Cuando se cuestiona el papel de la escuela en la transmisión de valores democráticos, se está debilitando la convivencia y abriendo la puerta a actitudes de violencia y discriminación", argumentan.

Por todo ello, han exigido una respuesta firme y decidida por parte de las instituciones para garantizar la protección del profesorado y erradicar cualquier forma de discriminación en los centros educativos. "Reclamamos a la Conselleria de Educación una respuesta contundente ante estos hechos, con medidas claras para prevenir y actuar frente a situaciones de violencia y discriminación, y con la garantía de que estos comportamientos tengan consecuencias efectivas", concluyen.