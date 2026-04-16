UGT se movilizará para impedir que los comercios de moda de Baleares se puedan acoger al convenio colectivo estatal

Archivo - Prendas de ropa expuestas en la inauguración de una tienda. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Baleares ha convocado una movilización para tratar de impedir que los grandes comercios de moda del archipiélago puedan acogerse al convenio colectivo estatal al entender que supondría una merma de derechos para sus trabajadores.

La concentración, que se sumará a otras similares convocadas en diferentes puntos del país, tendrá lugar a las 11.00 horas de este viernes en el Born bajo el lema 'Convenio de ARTE no, ni un derecho menos', según ha informado el sindicato en un comunicado.

La organización sindical ha manifestado su rechazo al preacuerdo firmado el pasado 23 de marzo por la patronal Asociación Retail, Textil España (ARTE) y los sindicatos Fetico y CCOO, que permitirá a ciertos comercios de moda y calzado aplicar a sus plantillas condiciones laborales diferentes a las de los convenios autonómicos y provinciales.

Los comercios que podrán aplicar estas condiciones laborales son aquellos que tengan tienda en Baleares y en otras dos comunidades autónomas, más de 3.500 metros cuadrados de local o más de 400 personas en plantilla.

Este pacto "promovido por las grandes cadenas comerciales", ha alertado, podría traer consigo una "grave pérdida" de los derechos consolidados en el convenio colectivo de Baleares, que afecta a unos 10.000 trabajadores y que está en plena negociación para su renovación.

UGT ha denunciado públicamente que este preacuerdo, que permitiría que los comercios con al menos dos tiendas en la Península se puedan acoger al convenio estatal, recoge que a los fijos discontinuos solo tendrán garantizado tres meses consecutivos de trabajo, mientras que el resto del año los llamamientos podrán ser "a la carta" por tramos mínimos de hasta 15 días y con un preaviso de tan solo 48 horas.

En materia salarial, el sindicato ha calculado que una dependienta con un salario medio anual de unos 21.000 euros pasaría a cobrar poco más de 18.000 euros y que se pagaría la mitad del valor de la hora por trabajar en domingos y festivos.

También desaparecerían el plus mensual de desplazamiento de 120 euros, la ayuda de estudios, el premio de jubilación o los 42 días de permiso de lactancia, el complemento por baja laboral o la reducción de la jornada para el cuidado de menores de hasta 14 años.

Las vacaciones serían de 30 días, y no de 31, el descanso semanal de dos días no tendría por qué ser consecutivo y los tiempos de descanso considerados ahora jornada efectiva de trabajo tendrán que ser recuperados.