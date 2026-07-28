UGT reclama que se investigue la agresión policial a un fotógrafo en la manifestación contra el turismo en Palma

Cargas policiales durante una manifestación contra la saturación turística en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Periodistas de UGT ha pedido una investigación "rigurosa, transparente e inmediata" de la agresión de los agentes de la Policía Nacional contra el fotógrafo Xavi Hurtado, al finalizar la manifestación del pasado domingo de Menys Turisme, Més Vida.

La organización sindical ha expresado su "solidaridad" con el fotoperiodista herido mientras desarrollaba su trabajo durante los incidentes registrados, que acabó con una brecha en la frente que requirió varios puntos de sutura, además de contusiones en las piernas y el abdomen.

En un comunicado, UGT ha trasladado sus deseos de una "pronta recuperación" y han reconocido el "compromiso profesional" de Hurtado al permanecer informando y documentando unos hechos de evidente interés público.

"La información conocida y las imágenes difundidas muestran una situación que debe ser investigada. Corresponde a las autoridades competentes esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión, determinar las responsabilidades que pudieran existir y adoptar las medidas necesarias para impedir que hechos similares vuelvan a repetirse", han recalcado.

DESARROLLO DEL PERIODISMO CON "SEGURIDAD Y PLENA LIBERTAD"

El sindicato ha recalcado que los periodistas, reporteros gráficos, operadores de cámara y demás profesionales de la información deben poder desarrollar su trabajo con "seguridad, independencia y plena libertad", especialmente durante la cobertura de manifestaciones, concentraciones, desalojos, protestas sociales o intervenciones policiales.

En ese sentido, han apuntado que la presencia de profesionales de la información en estos escenarios "no constituye un obstáculo para la actuación de los servicios públicos". Por el contrario, han reivindicado que responde a una "función democrática esencial", como es documentar lo sucedido y garantizar que la ciudadanía "pueda conocer cómo se desarrollan los acontecimientos en el espacio público".

"Cualquier agresión, intimidación, amenaza o impedimento injustificado contra un profesional de la información mientras ejerce su trabajo no afecta únicamente a la persona que lo sufre. También vulnera el derecho fundamental de toda la ciudadanía a recibir información veraz, plural y contrastada", han puntualizado.

El fotoperiodismo han resaltado que cumple una función "insustituible", dado que las imágenes permiten "dejar constancia de aquello que sucede, aportar pruebas documentales, preservar la memoria de los acontecimientos y ofrecer a la sociedad elementos para formarse una opinión libre".

Por ello, UGT ha advertido que obstaculizar o impedir el trabajo de un reportero gráfico supone "limitar la capacidad de la ciudadanía" para conocer y evaluar la actuación de las instituciones y de los poderes públicos.

De este modo, han rechazado "cualquier normalización de la violencia" contra los profesionales de la información y ha alertado sobre el deterioro que supondría para la democracia que los periodistas tuvieran que desarrollar determinadas coberturas "bajo el temor de sufrir agresiones, identificaciones injustificadas, retirada de material o destrucción de imágenes".

La organización ha considerado necesario "revisar y reforzar los protocolos de actuación" para garantizar la protección de los profesionales acreditados durante las intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"La identificación visible como periodista o fotoperiodista debe ser respetada y facilitar el ejercicio de la labor informativa, siempre que no exista una interferencia directa y acreditada en una operación policial concreta. Los agentes deben recibir formación suficiente para reconocer la función de los profesionales de los medios y actuar de manera proporcionada", han señalado.

Al mismo tiempo, han subrayado que las empresas informativas tienen la obligación de "proteger a sus plantillas y colaboradores, facilitar equipos de seguridad adecuados, evaluar los riesgos de cada cobertura y prestar apoyo jurídico y psicológico cuando un profesional resulte agredido".

Sin embargo, han sugerido que la "precariedad laboral" que afecta al sector no puede convertirse en un "factor añadido de vulnerabilidad", debido a que muchos reporteros gráficos trabajan como autónomos o colaboradores y afrontan coberturas de riesgo "sin contar con la misma protección que las personas integradas en grandes redacciones".

"La defensa de la libertad de prensa exige también unas condiciones laborales dignas que permitan ejercer el periodismo sin miedo, sin presiones y con las garantías materiales necesarias", han destacado.

La Agrupación de Periodistas de UGT se ha sumado a las muestras de apoyo expresadas por los fotoperiodistas de Baleares y por las organizaciones sindicales y profesionales del periodismo.

Por otra parte, han pedido que la petición de investigación no pretende "anticipar conclusiones, ni cuestionar de manera general" la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que, desde su punto de vista, estos profesionales "desarrollan frecuentemente su trabajo en circunstancias complejas". Precisamente, por respeto a su función pública, han pedido que cualquier actuación que pueda haber sido "desproporcionada", debe ser esclarecida "con transparencia".

"La seguridad ciudadana y la libertad de información no son derechos incompatibles. Una democracia sólida debe ser capaz de proteger ambos y de depurar responsabilidades cuando se produce una actuación que puede haber vulnerado la integridad física de un profesional", han remarcado.

UGT ha defendido el derecho de periodistas y fotoperiodistas a informar desde cualquier espacio público y han avanzado que señalarán "las agresiones, amenazas o impedimentos que pretendan limitar su labor".

"Sin libertad para observar, fotografiar y contar lo que sucede no puede existir una ciudadanía plenamente informada. Defender a Xavi Hurtado y a todos los profesionales que documentan estos acontecimientos es defender la libertad de prensa y la calidad democrática", han reivindicado.