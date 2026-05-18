La UIB dispondrá de detectores de radiofrecuencia durante la PAU 2026 y aprueba un nuevo régimen sancionador

Archivo - Estudiantes en los pasillos de la UIB antes de examinarse de la PAU. - UIB - Archivo

PALMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) contará una diversos aparatos con los que detectará el uso de dispositivos de telecomunicaciones durante el desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de este año y ha puesto en marcha un nuevo régimen sancionador específico.

La vicerrectora de Estudiantes y Proyección Educativa, Cristina Moreno, y el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastián Massanet, han presentado las novedades que se implantarán en los exámenes de los días 2, 3 y 4 de junio.

Los detectores los operarán unos técnicos de una empresa externa que transirarán por las aulas donde se examinarán y en caso de detectase el uso de un dispositivo no permitido durante la realización de la prueba, se comunicará al responsable del aula y se aislará al alumno sospechoso en una zona donde previamente se habrá comprobado que existe ningún tipo de radiofrecuencia.

Allí se le interrogará sobre si ha cometido este tipo de falta y se comprobará que si efectivamente hay algún intercambio de comunicaciones con el exterior. En caso de ser así, se le pedirá que entregue el dispositivo y su PAU quedará invalidada en esa convocatoria.

Moreno ha indicado que estas medidas nace de la "voluntad compartida" de la Conselleria de Educación y Universidades y la UIB para que la PAU se haga en términos de "legalidad, transparencia e igualdad de condiciones".