La UIB habilita un nuevo espacio en la Facultad de Economía para que los estudiantes puedan estudiar, comer o descansar

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el rector de la UIB, Jaume Carot, en rueda de prensa. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha inaugurado este lunes un nuevo espacio en la Facultad de Economía y Empresa, en el que los alumnos podrán estudiar, comer o descansar.

Se trata del primero de los espacios reformados dentro del proyecto de adecuación de aulas y zonas comunes en varios edificios del campus universitario y de la Facultad de Medicina.

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha indicado que este proyecto se ha financiado mediante una transferencia extraordinaria de la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Conselleria, de unos 198.000 euros.

Al acto de presentación han asistido el conseller del ramo, Antoni Vera, el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas, Sebastià Massanet, y el rector de la UIB, Jaume Carot.

El proyecto responde a una reivindicación de los estudiantes y ha permitido habilitar nueve espacios polivalentes en la universidad. El objetivo es que los alumnos dispongan de nuevas zonas que respondan a las necesidades de cada centro. De esta manera, se mejora el bienestar del alumnado en el conjunto de la universidad.

"Esta iniciativa mejora considerablemente las condiciones de estudio del alumnado universitario y facilita estancias más prolongadas y confortables en el campus", según han explicado.

Los nuevos espacios han sido diseñados para ser luminosos, versátiles y funcionales, y cuentan con una decoración moderna. Las zonas de estudio, descanso y comedor --en cinco de los espacios se ha incorporado una zona de cocina u 'office'-- están claramente diferenciadas para garantizar la idoneidad de cada uso.

Las obras de adecuación han incluido actuaciones de obra e instalaciones --electricidad, climatización, seguridad, saneamiento, accesibilidad o acondicionamiento interior, entre otras-- y se han planificado con el objetivo de "minimizar las afectaciones al funcionamiento habitual de los edificios y a la actividad académica".

Todas las intervenciones se han desarrollado para atender a las necesidades expresadas por los estudiantes a través de encuestas y canales de participación.

La Conselleria ha afirmado que mantiene su compromiso con un modelo de universidad "moderna, funcional y centrada en el alumnado", al mismo tiempo que "avanza en la mejora y actualización de los espacios universitarios con la voluntad de garantizar que los estudiantes dispongan de entornos adecuados para su formación y bienestar".