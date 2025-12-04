La UIB lanza nuevas titulaciones: de Arquitectura o Ingeniería Mecánica al doble grado en Lengua Catalana e Inglesa

Archivo - Imatge de recurs de la UIB - UIB - Archivo

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) implantará en los próximos años seis nuevas titulaciones que irán desde Arquitectura o Ingeniería Mecánica, más centradas en el ámbito científico y tecnológico, hasta el doble grado en Lengua Catalana e Inglesa.

A ellos se les sumarán Ciencias del Mar, STEM y el doble grado en Matemáticas y Física. Todos ellos buscan dar respuesta a las necesidades socioeconómicas del archipiélago.

Los seis nuevos grados, que han sido presentados este jueves por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el rector de la UIB, Jaume Carot, se irán incorporando próximamente .

¿CUÁNDO SE IMPLANTARÁN?

Uno de los primeros en ponerse en marcha, este próximo curso 2026-2027, será el grado en Ciencias del Mar, que formará a profesionales en oceanografía, gestión del medio marino e investigación científica y contará con dos menciones especializadas que reforzarán su conexión con sectores como el turismo y la náutica.

El año que viene también será el turno del doble grado en Matemáticas y Física, que buscará aportar una base científica sólida y competencias de alto valor añadido para la investigación y para sectores productivos que requieren perfiles con capacidad de análisis.

En una fase posterior, y no antes del curso 2027-2028, se implantará el grado en Arquitectura para responder a los retos urbanísticos, patrimoniales y ambientales, y el grado en Ingeniería Mecánica, con mención en Ingeniería Náutica, para impulsar la innovación industrial y la diversificación económica.

También se incorporará el grado STEM, orientado a la formación de profesorado en ciencias, tecnología y matemáticas, para cubrir una necesidad del sistema educativo y garantizar una educación científica de calidad.

Finalmente, el doble grado en Lengua Catalana y Lengua Inglesa permitirá formar profesionales con un dominio avanzado en ambas lenguas y capacidades sólidas para la producción, el análisis y la gestión de contenidos lingüísticos, adaptados a las necesidades a la demanda creciente de perfiles polivalentes en el ámbito educativo, cultural y socioeconómico.

LA PENÚLTIMA EN OFERTA

Esta iniciativa surge a raíz de un informe elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) que pone de manifiesto la necesidad de ampliar la oferta académica para reducir la fuga de estudiantes hacia otras comunidades.

De las nueve universidades españolas que son únicas en su comunidad, la UIB se sitúa en la penúltima posición en número de grados en relación con su población y presenta una oferta limitada en ingenierías y dobles titulaciones.

Esto, ha sostenido la Conselleria en un comunicado, condiciona la capacidad de retención de talento, un problema que se pretende solucionar con los nuevos seis grados, que darán respuesta a la demanda de profesionales en sectores estratégicos.

Entre ellos destacan la innovación tecnológica y científica, la planificación territorial y calidad urbana, la educación, las lenguas y la cohesión social, así como la economía azul y la sostenibilidad marina.

El Ejecutivo autonómico ha confiado en que estas nuevas titulaciones mejorarán la posición de la UIB en el sistema universitario español e impulsarán la investigación y la internacionalización.