Adiós al tabaco en la UIB: prohíben fumar en las terrazas de las cafeterías del campus

Cartel con la prohibición de fumar tabaco en una cafetería de la UIB. - UIB

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha prohibido fumar tabaco y otros productos relacionados, como los dispositivos electrónicos de administración de nicotina o el tabaco de uso oral, en las terrazas de las cafeterías de sus edificios.

La medida ha sido aprobada recientemente por el Consejo de Dirección del centro universitaria y ha sido presentada este viernes en un acto celebrado en el campus.

En él han intervenido el vicerrector de Proyección Social y Cultura, Adrià Muntaner, y el presidente de la Asociación Española contra del Cáncer (AECC) en Baleares, José Reynés.

La prohibición, han indicado la UIB y la AECC en un comunicado, permitirá reducir la exposición involuntaria al humo y promover hábitos de vida más saludables entre la comunidad universitaria.

Todas las terrazas contarán con señalización que recordará la prohibición de consumir cualquier tipo de producto relacionado con el tabaco y garantizar el cumplimiento de la medida.

La medida se alinea con la normativa estatal y autonómica en materia de salud pública, así como con las recomendaciones de la Unión Europea (UE) sobre entornos sin humo.