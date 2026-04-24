Adiós al tabaco en la UIB: prohíben fumar en las terrazas de las cafeterías del campus

Cartel con la prohibición de fumar tabaco en una cafetería de la UIB.
Cartel con la prohibición de fumar tabaco en una cafetería de la UIB. - UIB
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: viernes, 24 abril 2026 14:28
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PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha prohibido fumar tabaco y otros productos relacionados, como los dispositivos electrónicos de administración de nicotina o el tabaco de uso oral, en las terrazas de las cafeterías de sus edificios.

La medida ha sido aprobada recientemente por el Consejo de Dirección del centro universitaria y ha sido presentada este viernes en un acto celebrado en el campus.

En él han intervenido el vicerrector de Proyección Social y Cultura, Adrià Muntaner, y el presidente de la Asociación Española contra del Cáncer (AECC) en Baleares, José Reynés.

La prohibición, han indicado la UIB y la AECC en un comunicado, permitirá reducir la exposición involuntaria al humo y promover hábitos de vida más saludables entre la comunidad universitaria.

Todas las terrazas contarán con señalización que recordará la prohibición de consumir cualquier tipo de producto relacionado con el tabaco y garantizar el cumplimiento de la medida.

La medida se alinea con la normativa estatal y autonómica en materia de salud pública, así como con las recomendaciones de la Unión Europea (UE) sobre entornos sin humo.

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