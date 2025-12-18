La UIB rechaza el uso del artículo salado en el Diario de Sesiones del Parlament

Archivo - Vista general del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La Comisión Técnica de Asesoramiento Lingüístico de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha emitido un dictamen a propósito de una petición de Vox sobre el uso de las modalidades del catalán en el Parlament en el que rechaza el uso del artículo salado, propio del habla espontánea, en el Diario de Sesiones de la Cámara autonómica, donde rige un registro formal.

En el dictamen, la Comisión señala que tanto el salado como el general son modalidades que conviven y que son aceptadas, pero que no se pueden usar indistintamente. "Los registros formales y sobre todo la lengua escrita, siempre emplean el artículo general", dice la UIB.

El texto señala que el Diario de Sesiones exige "objetivamente" un registro formal o estándard y, por tanto, el uso del artículo general. Esto, sin embargo, dice la Comisión que "no es contrario al mantenimiento de la fidelidad al discurso de los diputados, ya que se trata de adaptarlo a una convención -la lengua escrita- de acuerdo con la normativa y la adecuación al registro formal o estándard".

Por otra parte, después de que Vox pidiera "que las intervenciones realizadas en lengua mallorquina (o cualquiera de las modalidades de la lengua balear) no sean traducidas al catalán estándard, la UIB rechaza estas alusiones a la 'llengua mallorquina' y 'llengua balear' recordando que la denominación oficial es catalán o llengua catalana.

Se muestra en desacuerdo, igualmente, a que se hable de "traducción" de una "supuesta lengua mallorquina o balear" al catalán, dado que se trata de la misma lengua.