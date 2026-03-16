UIB rehabilita energéticamente edificios Ramon Llull y Mateu Orfila y desarrolla una planta térmica de alta eficiencia. - CAIB

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha rehabilitado energéticamente los edificios Ramon Llull y Mateu Orfila, dos de los más antiguos del campus universitario, y está desplegando una planta térmica de alta eficiencia en el campus de Palma, con el apoyo de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Estas actuaciones se enmarcan en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep). La Dirección General de Vivienda y Arquitectura gestiona la subvención de este programa, proveniente de los fondos europeos Next Generation EU, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda.

El conseller del ramo, José Luis Mateo, ha participado este lunes en una visita a los edificios junto con una representación de la UIB encabezada por el rector, Jaume Carot, y el delegado del Gobierno central, Alfonso Rodríguez, y en la que también han participado por parte del Govern el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés; el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet, así como el equipo del servicio técnico y de infraestructuras responsable de las obras.

Estas actuaciones forman parte del proceso de transformación en el que está inmerso el campus de la UIB para convertirse en el campus universitario más autosuficiente energéticamente de Europa.

El objetivo es que en 2026 el campus sea capaz de generar toda la energía que consume y gestionarla de manera eficiente para reducir significativamente la factura eléctrica, limitar la huella ambiental y cumplir el compromiso de cero emisiones.

La inversión asociada a estas actuaciones es de 14,9 millones de euros, de los cuales 5,7 millones en el edificio Mateu Orfila i Rotger, 5,2 millones en el edificio Ramon Llull y 3,9 millones en la planta térmica de alta eficiencia.

APOYO INSTITUCIONAL

La rehabilitación energética de los edificios Ramon Llull y Mateu Orfila i Rotger se incluye en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea - Next Generation EU. También ha tenido una aportación a cargo del Factor de insularidad del Régimen Especial de Baleares.

El Govern, según han explicado, gestiona la subvención de este programa, proveniente de fondos europeos, estableciendo un plan de rehabilitación y regeneración urbana con el objetivo específico de conseguir unas tasas de rehabilitación energética significativamente superiores a las actuales que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) y en la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética al Sector de la Edificación en España (Eresee).

PLANTA TÉRMICA DE ALTA EFICIENCIA

La Universidad está desarrollando en el campus una planta térmica de alta eficiencia de quinta generación, única en España. Esta infraestructura unirá los edificios del campus y hará posible que compartan calor y frío, para mejorar el rendimiento global del sistema energético.

Esta infraestructura maximiza el aprovechamiento de la energía que se produce en el campus. Significará, por ejemplo, que el exceso de calor generado en un edificio podrá aprovecharse para calentar otro, de forma que se optimizarán los recursos. Una vez que entre en funcionamiento, la planta térmica permitirá gestionar la energía térmica del campus de manera mucho más eficiente.

UN 35 POR CIENTO MENOS DE CONSUMO DE ENERGÍA

Con la rehabilitación de los edificios Ramon Llull y Mateu Orfila i Rotger se quiere lograr una reducción de al menos un 35 por ciento del consumo de energía primaria no renovable en el funcionamiento de cada edificio. Para conseguirlo, el proyecto ha intervenido en los elementos constructivos de la edificación, tanto los pasivos como los activos.

En ambos casos se han renovado los sistemas de climatización y de ventilación del edificio, sustituyéndose los sistemas obsoletos por unos de alta eficiencia. Así, se han retirado los sistemas de calefacción antiguos, que utilizaban calderas de gasóleo, y los sistemas de climatización basados en equipos individuales de expansión directa o split.

A su vez, se han implementado estrategias de control del consumo y de gestión de la demanda mediante el desarrollo de sistemas avanzados de control, y se está llevando a cabo la interconexión con la red de distrito del campus universitario. También se han renovado las carpinterías exteriores de los edificios y el aislamiento exterior.

Se ha iniciado, además, la mejora de los sistemas de iluminación. Se sustituirán los actuales sistemas de iluminación basados en tecnología convencional, básicamente fluorescentes, halógenos e incandescentes, instalándose nuevos sistemas de tecnología LED de alta eficiencia.

Además de permitir reducir el consumo y la factura eléctrica, los nuevos sistemas de iluminación mejorarán el confort visual de los usuarios.

Aumentará la calidad lumínica y se eliminará el efecto de parpadeo de los actuales sistemas, lo que ayudará a reducir la fatiga visual, favoreciendo un ambiente de trabajo y de estudio más adecuado para la comunidad universitaria.

Esta actuación se llevará a cabo junto con el desarrollo de un sistema inteligente de regulación y de control del alumbrado con el fin de optimizar la eficiencia energética.