La UIB retoma las clases con normalidad tras el incendio en el edificio Arxiduc Lluís Salvador

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PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha retomado con normalidad la actividad académica este lunes en la Facultad de Turismo y en la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB) tras el incendio que afectó al edificio Arxiduc Lluís Salvador el pasado sábado 26 de septiembre.

Así lo ha explicado la universidad en un comunicado en el que ha detallado que las labores de extinción del fuego, que se originó en la azotea, solo afectaron a una de las aulas de la Facultad de Turismo, por lo que las clases previstas para la jornada de este lunes se han reprogramado en otra aula del mismo edificio.

El fuego se detectó alrededor de las 15.00 horas del sábado en la cubierta. Aunque la causa exacta todavía se investiga, los primeros indicios descartan que el fuego tuviera relación con las instalaciones fotovoltaicas, puesto que ninguna de las placas solares del edificio se vio afectada de forma directa por las llamas.

Los primeros indicios apuntan a que el incendio se habría originado en una zona de la azotea donde se ubicaba un acopio de material de obra inflamable destinado a la reforma de las cocinas de la Escuela de Hostelería.

Las llamas afectaron posteriormente a la capa asfáltica de impermeabilización de la cubierta y a una tubería de gas propano, lo que provocó un dardo de fuego. Los equipos de mantenimiento de la EHIB y de la UIB trabajaron de manera conjunta para cerrar los suministros de gas y electricidad, lo que evitó que el incidente fuera a más.

La UIB ha agradecido la rápida intervención de los Bomberos de Palma, la Policía Nacional, la Policía Local de Palma y los servicios técnicos de mantenimiento de la EHIB y de la UIB.