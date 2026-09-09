La UIB suspende clases por la tormenta pero prevé retomarlas con normalidad el jueves

Archivo - El edificio CampusEsport de la UIB con los paneles fotovoltaicos instalados.- UIB - Archivo

PALMA, 9 (EUROPA PRESS)

La Universitat de les Illes Balears (UIB) se ha visto obligada a suspender parte de su actividad académica prevista para este miércoles debido a la meteorología adversa, pero prevé recuperar la normalidad a partir del jueves.

El temporal ha afectado a algunas infraestructuras del campus de Palma que están siendo valoradas por los técnicos para determinar su alcance, ha informado el centro universitario.

Además, los alumnos y trabajadores de la UIB se han visto afectados por la incidencia que un rayo ha provocado en la catenaria del metro a la altura de la Son Sardina.

Según ha indicado Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en su cuenta de la red social X, la circulación entre Son Sardina y el Parc Bit se ha tenido que suspender en ambos sentidos.

Ante esta situación, la universidad ha abierto el bar del edificio Ramon Llull para que los alumnos que permanecían en el campus puedan guarecerse a la espera de que se retome el servicio de metro.

Poco después de las 19.00 horas SFM ha restablecido la circulación entre Son Sardina y el Parc Bit en ambos sentidos. No obstante, y de forma temporal, la circulación entre Camí del Reis y el Parc Bit se realizará únicamente por la vía uno.

En el resto del tramo, desde Vía Asima hasta la Intermodal, se circulará con normalidad por ambas vías. A causa de estas incidencias, se podrían producir retrasos y, por lo tanto, se recomienda a los usuarios que prevean sus desplazamientos con suficiente antelación.