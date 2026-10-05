La última edición de la Fira B! congrega a 4.000 personas en cuatro días de teatro, danza y circo en Palma

Dos bailarinas en un espectáculo de danza en el marco de la Fira B! 2026. - CAIB

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fira B! ha cerrado su undécima edición con un cerca de 4.000 asistentes y la presencia de cerca de 300 profesionales del sector escénico entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre con la exhibición de más de 30 propuestas de teatro, danza, circo y nuevos lenguajes.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha señalado este lunes en un comunicado que la cita ha reforzado la proyección exterior del talento balear y las alianzas estratégicas para la circulación de proyectos, después de que los espectáculos los hayan realizado compañías baleares, del resto de España y del ámbito internacional.

La vertiente profesional ha reunido en torno a 300 profesionales acreditados en las Jornadas Profesionales organizadas por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Entre los asistentes han destacado representantes de 26 ferias y festivales, 23 salas y teatros, empresas distribuidoras, 97 inscritos entre artistas y compañías, así como decenas de representantes institucionales del ámbito municipal balear, estatal e internacional.

Algunas de las instituciones participantes han sido la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura (DGAEM), el Institut Ramon Llull y la Eurorregión Pirineos Mediterránea.

La Conselleria resalta también la implicación y participación de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Baleares.

En concreto, Fira B! ha congregado a 167 profesionales de las Islas; a 55 profesionales procedentes de diez comunidades autónomas --Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco--, y 14 profesionales internacionales procedentes de Alemania, Andorra, Chile, Francia, Países Bajos y Reino Unido.

IMPULSO DE MERCADO Y 'NETWORKING'

Las jornadas de la Fira B! han albergado un total de 12 actividades profesionales entre charlas, reuniones sectoriales y presentaciones, así como 86 reuniones rápidas orientadas a generar sinergias e impulsar la contratación.

Entre los hitos más reseñables del programa profesional ha destacado la presentación oficial del catálogo de espectáculos de 'Danza a Escena 2027', con la participación de la presidenta de La Red Española de Teatros, Marta Monfort.

Asimismo, se han abordado las líneas de internacionalización del Institut Ramon Llull, el balance de Mediterranean Pass, el catálogo 'Paraula compartida' de la Xarxa Alcover y proyectos de mediación social como 'A què sonen els boscos'.

CUATRO DÍAS DE ARTE

La programación arrancó el 30 de septiembre en el Teatro Municipal Maruja Alfaro y vivió su inauguración oficial en la Sala Gran del Teatre Principal de Palma con la presentación de 'L'arquitecte', de Produccions de Ferro.

A lo largo de los cuatro días, recintos como el Teatre Municipal Xesc Forteza, Ca n'Oleo, el Teatre del Mar, la basílica de Sant Francesc y el espacio de ses Voltes albergaron espectáculos de diversa índole y formatos.

Es Baluard Museu acogió obras de danza y de los nuevos lenguajes como 'Kea' (DAB Dantza), 'Basandere' (NODE) y 'Públic' (Fil d'Arena).

La clausura escénica tuvo lugar el pasado sábado con 'Retaule en dues parts' en Sant Francesc y 'Act 3: LOVE' en ses Voltes, culminando con la fiesta final y actuación de Gye DJ Set en el Aljub de Es Baluard.

ACOGIDA DEL PÚBLICO E INTERNACIONALIZACIÓN

Los diversos espacios y recintos culturales de la ciudad registraron un continuo flujo de espectadores a lo largo de las cuatro jornadas, logrando el cartel de entradas agotadas en muchas de las actuaciones programadas.

Por otra parte, ha habido un foco dedicado a País Vasco durante la Fira B!, fruto del intercambio con el festival LABO XL de San Sebastián, que ha permitido exhibir en Palma propuestas de danza contemporánea de primer nivel.

La dimensión internacional también contó con la participación de la compañía francesa OUPS Dance Company y la alemana Silke Z. Resistdance, en el marco del intercambio con el festival Sharing Across Borders de Colonia.

INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD

Esta nueva edición de la Fira B! ha trabajado para ofrecer "una cultura para todo el mundo" y garantizar el acceso universal a las artes escénicas mediante diversas medidas de accesibilidad adaptadas.

En concreto, se han puesto a disposición servicios para personas con discapacidad auditiva. Funciones como 'L'arquitecte' y 'Bachata' dispusieron de servicios de bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares.

Las personas con discapacidad visual han podido contar con audiodescripción. En el caso de 'Retaule en dues parts', se ofreció una experiencia adaptada especialmente para personas invidentes de la ONCE, con una audiodescripción y locución realizada directamente en vivo por parte de dos actrices-mediadoras que acompañaron a los asistentes con un texto-guión específico.