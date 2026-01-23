Últimos actos de Sant Sebastià en Palma este fin de semana: programa y cortes de tráfico

Archivo - Varias personas durante un correfoc en Palma que pone fin a las fiestas de San Sebastián, a 28 de enero de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de Sant Sebastià de Palma llegan este fin de semana a su fin con los últimos actos programados, como son la Trobada de Gegants y el tradicional 'correfoc'.

La 'Trobada de Gegants' tendrá lugar este sábado, 24 de enero, a partir de las 09.45 horas en la plaza de Cort. Recorrerá la calle Colom, la plaza Major, la plaza de Sant Miquel y finalizará en la plaza de la Porta Pintada.

Igualmente, a partir de las 16.00 horas se celebrará Sant Sebastià Jove, una actividad gratuita para jóvenes de entre 14 y 30 años que se llevará a cabo en el Espai Jove Llevant.

Este domingo, se celebrará la 'Volada d'Estels' en Ses Voltes, que contará con un taller previo y el vuelo final en el Parc de la Mar. La actividad comenzará a las 10.00 horas.

Ese mismo día, los 'correfocs' pondrán el broche final a las fiestas, con la participación de numerosas 'collas de dimonis' de la ciudad. Se iniciarán a las 19.00 horas en la plaza de la Reina.

CORTES DE TRÁFICO Y DESVÍOS DE AUTOBUSES

Este sábado se cortará el tráfico de la calle Conqueridor en sentido ascendente desde las 09.00 hasta las 13.00 horas.

Como medida especial para facilitar el estacionamiento a los residentes de la zona de la Catedral, se habilitará el aparcamiento gratuito en el parking del Parc de la Mar, desde las 20.00 horas de este viernes, 23 de enero, hasta las 16.00 horas de este sábado.

Asimismo, durante todo el día de este sábado, la línea L14 de la EMT circulará parcialmente desviada con motivo de las celebraciones de Sant Antoni en Son Ferriol, realizando su recorrido por la carretera de Manacor, sin acceder al núcleo urbano.

Por otro lado, este domingo, 25 de enero, debido a la celebración del 'correfoc', se desplegará un amplio dispositivo de seguridad y regulación del tráfico que se iniciará a las 12.00 horas con el cierre total del puente de Jaume III sobre la Riera, en ambos sentidos.

A partir de las 13.00 horas se cortará el acceso de la Avenida Antoni Maura en dirección a la plaza de la Reina, y desde las 15.30 horas se cerrará la Avenida Argentina en sentido ascendente hacia el Passeig Mallorca.

En ese mismo horario, el tráfico del Passeig Marítim será desviado por la calle de Monsenyor Palmer, manteniéndose como excepción la circulación por los carriles que conectan la calle de Caro con el Passeig Mallorca y la calle de Catalunya.

El inicio del Correfoc está previsto a las 19.00 horas en la plaza de la Feixina, y el restablecimiento total de la circulación se estima aproximadamente a las 23.00 horas. El recorrido del Correfoc discurrirá por la plaza de la Feixina, el Passeig Mallorca, Jaume III y la plaza de Joan Carles I.

Asimismo, el aparcamiento del Passeig Mallorca cerrará la salida de vehículos y quedarán clausuradas las salidas peatonales situadas en el Passeig Mallorca y en la plaza de la Feixina.

Como consecuencia de estos cortes, entre las 12.00 y las 23.00 horas de este domingo circularán parcialmente desviadas las líneas A1, L1, L3, L4, L7, L20, L25 y L35.

Así, las líneas L3, L25 y L35 finalizarán su recorrido en la parada 206 de la Avenida de Portugal, frente a los institutos. Durante el tiempo que duren las restricciones de tráfico quedarán sin servicio las paradas 7, 453, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50, 108, 19, 20, 129 y 3.

El Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos planificar los desplazamientos con antelación y consultar el detalle actualizado de los desvíos y recorridos alternativos a través de la página web de la EMT, la aplicación móvil y la información disponible en las paradas afectadas.