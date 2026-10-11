Ultras del RCD Mallorca atacan el bar Atlético Baleares, antes del derbi de Segunda RFEF

Archivo - Foto de recurso de la Policía Local de Palma, coche, furgoneta, archivo - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de aficionados ultras del RCD Mallorca han atacado con bengalas y piedras el bar Atlético Baleares en la calle Sant Ignasi esquina con Tomás Rullán, en las horas previas que del derby de Segunda RFEF en el Estadi Balear.

Fuentes de la Policía Local han explicado a Europa Press que el ataque ha ocurrido sobre las 09.50 horas de este domingo --el partido ha comenzado a las 12.00 horas-- y que hasta el lugar ha acudido una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) a quienes los testigos han referido el lanzamiento de piedras y bengalas, supuestamente a manos de radicales del RCD Mallorca.

Los policías han hecho una batida por las inmediaciones y han dado con un grupo de unos 40 o 50 aficionados del RCD Mallorca que han sido interceptados sin mayores incidencias entre las calles Biniamar e Indalecio Prieto, hasta la llegada de la Policía Nacional que se ha hecho cargo de la situación.