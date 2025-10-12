La UME ya trabaja en Ibiza desde la madrugada tras las nuevas inundaciones

Dos vehículos de la UME colaboran en las tareas de limpieza de Ibiza tras las lluvias. Archivo. - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La UME trabaja ya en Ibiza desde las 05.00 horas de este domingo tras las inundaciones registradas debido a las intensas lluvias provocadas por la dana Alice.

A través de un mensaje publicado en la red social 'X', desde el Servicio de Emergencias 112 en Baleares han explicado que en Ibiza se han registrado precipitaciones intensas con granizo.

Por este motivo, se recomienda evitar actividades en el exterior y desplazamientos. Los servicios de emergencia continúan trabajando.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza, por su parte, han informado del cierre del acceso a la ciudad desde la E-20.