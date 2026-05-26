Unanimidad en Cort para pedir la reestructuración integral y urgente de la Policía Local

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PP y Vox sacan adelante la creación del agente cívico y que los policías presten servicio en los autobuses de la EMT PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Palma han instado al equipo de gobierno a poner en marcha de manera urgente una reestructuración integral de la Policía Local de Palma, negociada y consensuada con los sindicatos representativos.

La segunda sesión plenaria del Debate del Estado de la Ciudad este martes ha aprobado esta propuesta de resolución del PSOE, así como otras del PP relacionadas con el cuerpo local.

Así, ha salido adelante, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE, MÉS y Unidas Podemos, la creación de la figura del agente cívico, que realizará labores de información y vigilancia relacionados con la ordenanza cívica.

También se ha aprobado con los mismos apoyos --tal y como anunció el alcalde, Jaime Martínez, en su discurso inicial-- que los agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) de la Policía Local presten servicio en los autobuses de la EMT.

Igualmente, en el bloque de Servicios a la Ciudadanía se ha aprobado por unanimidad una resolución de los socialistas para reclamar al gobierno municipal que cumpla, antes de que termine la legislatura, con las proposiciones aprobadas por todos los grupos en los plenos.

Por otro lado, se ha aprobado una de las tres propuestas de Vox, que reclama una revisión de los criterios generales y procedimiento de los certificados de vulnerabilidad social, con el objetivo de acreditar de forma "justa y real" la situación de riesgo en la que se encuentra una persona o unidad familiar.

El PP ha votado a favor, mientras que los grupos de la izquierda la han rechazado, al considerar que busca "restringir los derechos de aquellos que se encuentran en peores situaciones".

También en este blqoue, los votos en contra de PP y Vox han tumbado una propuesta de MÉS que reclamaba una reducción del límite de cruceros que llegan al puerto de Palma. En concreto, los ecosoberanistas pedían bajar a dos el número de buques al día.