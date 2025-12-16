Unanimidad en el Parlament para pedir al Govern los medios suficientes para revisar los proyectos del ITS

Archivo - Vista general del Parlament Balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, por unanimidad, ha instado al Govenr a dotar a la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) de los medios técnicos y humanos suficientes para realizar un seguimiento de los proyectos y de las revisiones de justificación relacionadas con el impuesto de turismo sostenible (ITS).

Es uno de los puntos de una moción defendida en el pleno de este martes por el diputado socialista Llorenç Pou relativa a esta gravámen.

Todos los diputados se han mostrado a favor de reclamar al Ejecutivo que cumpla con las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas y dote de más medios de la Aetib, incorporando nuevo personal "preparado y con conocimiento de la normativa de subvenciones".

De este modo, reza la iniciativa, se podrán realizar el seguimiento de los proyectos y las revisiones de las justificaciones recibidas en relación con el ITS.

Por el contrario, el PP y Vox han evitado con sus votos en contra que se inste al Govern a realizar un seguimiento anual de los proyectos del ITS vigentes --el primero, en el primer trimestre de 2026--, a financiar vivienda pública con esos fondos, a detallar los proyectos beneficiados en los presupuestos autonómicos o a poner en marcha los proyectos de 2024 que no se han ejecutado todavía.

Otros puntos que han decaído hacían referencia a constatar que quedan proyectos de legislaturas pasadas sin llevar a cabo, como la construcción de un centro de formación profesional náutico en Alcúdia, o a reducir los plazos entre que se aprueban los proyectos y sus impulsores reciben los fondos.