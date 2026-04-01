Unanimidad en el Parlament para pedir un refuerzo de la plantilla de Correos en Formentera

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PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado por unanimidad al Gobierno central a reforzar la plantilla de Correos en Formentera a fin de asegurar una prestación "regular, continua y de calidad" del servicio público.

Es, en líneas generales, el contenido de una proposición no de ley (PNL) que la diputada 'popular' Sandra Palou ha defendido en la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales de este miércoles.

Con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, la Cámara autonómica ha instado al Ejecutivo a garantizar de manera inmediata el cumplimiento efectivo del servicio postal universal en Formentera mediante un refuerzo de la plantilla de Correos y la ampliación del horario de atención al público de su oficina, incorporando un turno de tarde.

De este modo, ha argumentado el PP en su iniciativa, se garantizará una prestación "regular, continua y de calidad" del servicio y se cubrirán adecuadamente las bajas, las vacaciones y otras situaciones de contingencia.

Además, el Parlament ha hecho extensivo este reclamo a todas las islas de Baleares, donde han pedido al Gobierno que adopte medidas específicas que atiendan las particularidades derivadas de la insularidad y asegurar una prestación "suficiente, adecuada y no discriminatoria" de los servicios públicos estatales.

La Comisión tenía previsto debatir otra PNL, esta del grupo parlamentario Mixto, relativa al rechazo a la instalación de un depósito de explosivos en la base aérea de Son Sant Joan, pero ha sido retirada del orden del día a petición de sus impulsores.