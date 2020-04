Unanimidad para ratificar el decreto que agiliza la contratación ante el COVID-19

PALMA DE MALLORCA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlament ha dado este martes su visto bueno al decreto del Govern con medidas para afrontar la crisis del coronavirus (COVID-19), que entre otros aspectos agiliza la contratación para atender necesidades por la emergencia del coronavirus, incluyendo la compra de material sanitario por parte de la Comunidad.

El decreto ha sido validado con el apoyo de todas las fuerzas políticas, si bien algunos grupos han expresado críticas a la gestión del Govern. El PP ha pedido que el decreto se tramitase como proyecto de ley, pero la solicitud se ha rechazado.

Este decreto ley es un conjunto de medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos; todas ellas encaminadas a hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Así, el decreto mantiene los salarios del personal de empresas que trabajan para la Comunidad y los conciertos educativos; simplifica trámites para ayudas sociales; flexibiliza los plazos de las subvenciones para facilitar la ejecución de proyectos; amplía el alcance de la renta mínima de inserción -será aplicable a personas económicamente vulnerables como consecuencia del estado de alarma-, simplifica procedimientos administrativos; y permite habilitar nuevos créditos.

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha pedido al Parlament su apoyo al decreto para permitir que la administración se adapte "de la manera más inmediata y efectiva posible" a la situación sin "dejar a nadie atrás".

La consellera ha pedido "unidad" y "sentido de comunidad" a los grupos parlamentarios. Sánchez ha destacado que esta normativa permite agilizar las compras de material sanitario, y que el mantenimiento de salarios a las contratistas protege a más de 750 empresas y 4.100 trabajadores.

APOYO CON CRÍTICAS

A pesar de su apoyo al decreto, los grupos de la oposición han expresado críticas a la gestión del Govern balear. La diputada del PP, Núria Riera, ha dicho que "toda unión es poca" pero ha lamentado que se les pida "una aprobación pero sin rechistar", al rechazar el 'Pacte' que los decretos se tramiten como proyectos de ley una vez validados -lo que permitiría a los grupos parlamentarios hacer aportaciones-.

"No se está haciendo todo lo que debería, ni aquí ni en el Estado, y no nos están dejando colaborar. No quieren enmiendas ni críticas", ha denunciado la 'popular'.

Similarmente, el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, ha remarcado que "lealtad no es callar todas las críticas" ya que "la libertad de expresión y el derecho de la oposición a controlar la acción de gobierno no han muerto, aunque algunos estén aprovechando esta pandemia para intentar un cambio de régimen y destruir la democracia".

Rodríguez ha argumentado que las medidas del decreto son "necesarias pero insuficientes". Así, ha pedido suprimir subvenciones que considera innecesarias y realizar un ejercicio de "austeridad" para ajustar los presupuestos y reducir gastos. "Saque usted la tijera", ha instado a la consellera.

En representación del PI, la diputada Lina Pons ha valorado las medidas sociales del decreto aunque ha lamentado la "falta de transparencia" del Govern sobre la compra de tests y ha animado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a protestar ante Moncloa por el reparto de material.

Desde Cs, el diputado Maxo Benalal ha rechazado "hacer 'politiqueo'" y ha expresado su apoyo "en aras del consenso" y "dada la situación de excepcionalidad", limitándose a subrayar algunos matices de carácter técnico respecto al contenido del decreto.

En representación del Grupo Mixto, la diputada de GxF, Sílvia Tur, ha expresado su apoyo al decreto, aunque ha reiterado la reivindicación de su grupo para que este tipo de debates se sustancien en el pleno en lugar de la Diputación Permanente. Tur ha pedido al Govern que aclare cuál es la magnitud del "agujero económico" en Baleares y qué partidas presupuestarias se verán afectadas.

PSIB, MÉS Y PODEMOS

Por parte de los partidos que componen el Govern, la diputada de Unidas Podemos Gloria Santiago ha declarado que "todo interés partidista" y "cualquier otro acto que no sea el de permanecer unidos responsablemente al lado del Gobierno es ruin, antidemocrático y escandalosamente antipatriótico".

El portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha defendido la gestión de proximidad de la sanidad pública, destacando las compras de material sanitario realizadas por el Govern. "Si hubiéramos tenido que esperar el material enviado por el Estado español, hubiéramos podido esperar sentados", ha dicho.

Por último, la portavoz del PSIB, Sílvia Cano, ha ensalzado la gestión del Govern y ha llamado a actuar para "evitar que la emergencia sanitaria se convierta en una emergencia social". Además, ha dicho a PP y Vox que "no saben lo que significa la palabra lealtad".