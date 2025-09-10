La Unidad de Menores de la Policía de Sant Antoni denuncia a un hombre que vendía 'vapers' a jóvenes

IBIZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Menores de la Policía Local de Sant Antoni de Portmany ha denunciado este verano a un individuo que se dedicaba a la venta de 'vapers' en la vía pública sin la autorización administrativa correspondiente, infringiendo la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la intervención se llevó a cabo tras el seguimiento de los agentes a una persona que se anunciaba en una red social y sobre la que existían denuncias por la posible venta de 'vapers' a menores de edad.

La actuación fue posible gracias a la colaboración ciudadana, ya que remitieron fotografías e información que resultaron claves para la investigación.

Durante el operativo, agentes de paisano de la Unidad de Menores observaron al denunciado con su motocicleta y lo siguieron hasta comprobar que estaba realizando una venta a un joven de 18 años.

En el lugar se encontraban numerosos jóvenes y, al identificarse los agentes, muchos de ellos huyeron corriendo, pudiendo identificar a una menor de edad y a tres jóvenes de entre 18 y 23 años.

Al denunciado se le incautaron 71 'vapers' y podría enfrentarse a una sanción grave, con una multa económica que oscila entre los 3.001 y los 30.000 euros, por carecer del título habilitante para el ejercicio de la actividad, en incumplimiento de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Baleares.