Unidas Podemos impulsa una Ley de Paisaje balear para "proteger" el territorio ante la "elevada presión humana"

Jiménez dice que la normativa lleva lista un año pero no se ha presentado hasta ahora porque para el PSIB "no ha sido una prioridad"



PALMA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha anunciado este miércoles que impulsarán una Ley de Paisaje balear, centrada en la "protección integral" del territorio insular frente a la "elevada presión humana", según ha explicado el partido en nota de prensa.

En declaraciones a los medios, el diputado de la formación Pablo Jiménez ha señalado que se trata de una normativa "fundamental" para un territorio como Baleares, "sometido a una enorme presión territorial por la masificación turística".

"En las Islas no tenemos ninguna figura legal que reconozca nuestro paisaje, solo lo hace parcialmente la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) cuando habla de paisajes protegidos", ha indicado el diputado, quien ha insistido por tanto en la importancia de la normativa propuesta por su formación.

"Llevamos trabajando esta ley dos años y ha estado lista para registrarse desde hace un año, pero no la hemos podido presentar antes porque para el PSIB no ha sido una prioridad, entendemos que ha sido una cuestión de oportunidad política que no acabamos de entender, más cuando se trata de una ley contemplada en los Acuerdos de Bellver", ha criticado.

Con todo, ha anunciado que la registran este miércoles con el compromiso de que sea "una de las primeras leyes que se tramiten la próxima legislatura".

"Esta podría haber sido una ley consensuada con toda la oposición, que no es de carácter prohibicionista sino que es una ley que busca unir a todos los sectores de la sociedad balear en la preservación del territorio, conjuntamente con la actividad humana. Podría haber sido aceptada por todos los grupos parlamentarios y se pierde, desgraciadamente, por una cuestión de oportunidad política de otro partido", ha criticado.

La ley promueve la creación de una serie de mecanismos para proteger el territorio de Baleares. En primer lugar, contempla la elaboración de una serie de catálogos de paisaje, documentos de referencia que delimitarían unidades de paisaje. Por otro lado, las directrices de paisaje identificarían los objetivos de calidad paisajística que se persiguen con esta ley, y los planes especiales de paisaje, también contemplados en la ley, constituirían instrumentos de carácter sectorial de protección específica de paisajes.

Para finalizar, desde Unidas Podemos también ha lamentado que la Ley de Patrimonio Geológico de Baleares "se haya quedado en el tintero", no admitida a trámite ni debatida en el Parlament "por los mismos motivos que la Ley del Paisaje".