Unidas Podemos pide aumentar la financiación para políticas sociales de vivienda hasta alcanzar el 2% del PIB en 2030

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha presentado este jueves una iniciativa en el Parlament para que la financiación de las políticas sociales de vivienda en Baleares para ampliar el parque público se aumente progresivamente hasta alcanzar el 2% del PIB en 2030.

En una nota de prensa, el diputado de Unidas Podemos en el Parlament y responsable de vivienda de la coalición en la institución, Pablo Jiménez, ha explicado que "se trata de una cifra muy importante ya que el PIB balear es de unos 26.000 millones de euros".

"Este 2% representaría más de 500 millones. Teniendo en cuenta que ahora mismo el presupuesto que se va a destinar a la ampliación del parque público de vivienda es de 51 millones de euros, ello supondría multiplicar esta cifra por diez", ha dicho, para después añadir: "La vivienda es un problema de primer orden en Baleares, necesitamos priorizar en el presupuesto el acceso a la vivienda como elemento central de la agenda social".

Por otro lado, Unidas Podemos propone en su iniciativa impulsar de forma prioritaria, desde el Govern, la rehabilitación y la mejora de las viviendas por delante de la nueva construcción, "para mejorar la propia estructura de los barrios de Baleares y evitar además la presión contínua sobre el territorio", en palabras de Jiménez.

"Entendemos que el Govern balear debería trabajar además conjuntamente con los ayuntamientos para que la planificación urbanística de Baleares contemple al menos un 50% de su superficie para vivienda protegida, y que de esta, al menos un 60% sea para alquiler local. También debemos trabajar en colaboración con los consells insulares para acabar con el alquiler turístico ilegal, una lacra que se extiende más allá del verano. Quiero apuntar que esto también ocurre por la falta de inspección", ha dicho.

Unidas Podemos propone, además, no permitir en ningún caso la venta de vivienda protegida social y/o de precio limitado para que no se reduzca el parque público de vivienda. Además, insta al Gobierno del Estado, en particular al Partido Socialista, a "prohibir de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Recordemos que el 31 de diciembre de este año finaliza la moratoria. Para nosotros, esta medida debería ser indefinida".

"Queremos cambiar el concepto de gran tenedor contemplado en la ley de vivienda balear, el número de viviendas para ser considerado gran tenedor debería pasar de diez a cinco en Baleares, y diez o más en el conjunto del Estado, una medida que debería aplicarse tanto para las personas físicas como las jurídicas", ha apuntado Jiménez por otro lado.

Pablo Jiménez ha explicado que "desde Unidas Podemos hemos insistido mucho estos últimos años para que se desarrolle de una vez el reglamento de la ley de vivienda balear, un aspecto fundamental para implementar los mecanismos contemplados en la ley de vivienda". "Además, los pisos de la SAREB y sus terrenos deberían destinarse a alquiler social. La SAREB debería devolver los pisos que tiene en propiedad a la ciudadanía", ha asegurado.

Otra de las medidas presentadas por Unidas Podemos este jueves en el Parlament trata sobre la restricción de la compra de vivienda por parte de personas físicas o jurídicas no residentes en Baleares, una medida que para Unidas Podemos "se debería implementar con celeridad para evitar la especulación".

Unidas Podemos propone además, por primera vez, eliminar el visado de residencia para inversores extranjeros no residentes contemplado en el artículo 63 de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores. "Recordarán que se trata de la compra de residencia en España por una cantidad de dinero. Mientras otras personas tienen auténticos problemas para trabajar en este país y conseguir su residencia, otros simplemente por dinero pueden comprar esa residencia", ha explicado.

Otro punto importante es asegurar en la próxima ley estatal de vivienda que se blinde la función social de la vivienda. "Esto generaría un blindaje de lo que dice la propia Constitución española sobre la vivienda, supondría cambiar el enfoque sobre la vivienda en la Constitución. Además, queremos asegurar que la próxima ley de vivienda contemple la obligatoriedad de las declaraciones de zonas tensionadas por parte de las comunidades autónomas a partir de un sistema de precios de referencia propio", ha indicado Jiménez.

Unidas Podemos también insta al Gobierno del Estado a reforzar las líneas de consulta y colaboración con otros actores de la emergencia habitacional. "Creemos que hay muchos grupos y entidades que trabajan para asegurar el derecho a la vivienda, tanto en nuestras islas como en nuestro país, y que la colaboración de la Administración con estos colectivos y entidades es muy importante para acabar con este problema", ha añadido el diputado de Unidas Podemos.

Con todo Jiménez ha concluido la vivienda siempre ha sido considerada "un negocio, no un derecho". "Además, solo hay 1% de viviendas dedicadas a alquiler social en nuestro país, también en Baleares. Esta raquítica cifra es lo que explica toda la especulación que se da en torno a la vivienda. De ahí esta serie de medidas que hemos presentado", ha terminado.