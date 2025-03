UP carga contra el discurso de Le Senne con motivo del Día de Baleares: "Es esperpéntico que sea él quien pida modales"

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha cargado este sábado contra el discurso del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, con motivo del Día de Baleares, calificando de "esperpéntico que sea él quien pida modales y actitudes decorosas a los demás".

Pues, según ha recordado la diputada, en declaraciones a medios, tras escuchar el discurso del presidente del Parlament, eso sí, de espaldas, a modo de protesta, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma haya dictado auto de apertura de juicio oral contra él por un presunto delito de odio por romper una imagen de víctimas del franquismo en un pleno, es "indecente" que Le Senne haya hecho hoy un discurso "cuando era la última persona que debería haber estado aquí presidiendo un acto como este".

"Después del discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, alías Alicia en el País de las Maravillas, este viernes, en el acto institucional por el Día de Baleares 2025, en el que se entregaron los premios Ramon Llull y las Medallas de Oro de Baleares, este sábado, siguiendo con los símiles cinematográficos, hemos presenciado el discurso de Gabriel Le Senne en Gotham", ha comentado Gómez.

"Es increíble que haya sido capaz de arrastrar a la institución", ha reprochado la diputada de Unidas Podemos a Le Senne, a quien ha vaticinado que "veremos sentado en el banquillo de los acusados con muchísima probabilidad".

No obstante, Gómez ya ha recriminado esta jornada al presidente del Parlament "que hoy haya presidido el acto del Día de Baleares y, sin despeinarse, haya hecho este discurso muy llano y muy mediocre respecto de la dialéctica pero que transpiraba ideología de derechas y extremaderecha deshumanizadora".

"Ha hablado de vivienda y, en vez de recordar a toda la gente precaria y precarizada, que no puede pagar el alquiler, ni la hipoteca, ha hablado de incumplimiento de contratos, como si la gente dejara de pagar porque quiere", ha lamentado la diputada.

Además, ha añadido, "ha hablado de la crisis de vivienda, pidiendo más inmuebles, cuando podría haber aprovechado para recordar que hay 105.000 viviendas vacías". "No servirá de nada construir más inmuebles si no hay garantías de que se pondrán al alcance de la ciudadanía a precios asequibles, es decir, cero recuerdo a la gente que lo pasa mal", ha denunciado.

También, Gómez se ha mostrado molesta por que el presidente del Parlament haya hablado de inmigración, "evidentemente con un perfil deshumanizador y criminalizador", advirtiendo, ha lamentado la diputado, que sin natalidad se perderá la cultura propia. "¿Perdón? Para eso están las administraciones públicas, los servicios públicos, la escuela, que garantiza no solo nuestra lengua, que se pueda transmitir, impulsar, si no también nuestra cultura", ha aclarado.

"¿Sólo pueden disfrutar y ser protagonistas e impulsores de la cultura de esta tierra los que nacen aquí porque los ha parido la gente de aquí?", se ha preguntado, considerando las afirmaciones de Le Senne "un disparate".

"Nosotros tendríamos que reivindicar lo que fue siempre Baleares, que fue una tierra de acogida y, recordar, que cuando éramos pobres, solo dos o tres generaciones antes, los que hicimos la ruta de Argelia a la inversa fuimos nosotros", ha subrayado.

Asimismo, ha continuado la diputada, "de repente", el presidente del Parlament se ha lamentado por la baja natalidad" en esta comunidad autónoma. Es más, ha recordado la diputada, "ha dicho que sin natalidad, si nuestra natalidad perderemos nuestra cultura".

"¿Perdón? Que se enteren que si la gente no tiene hijos es porque no puede tenerlos. Que cuando uno no tiene ni para pagar su propio alquiler es una temeridad ponerse a generar familia. ¿Pero que no lo ven? Que es una evidencia que cae por sus propios términos", ha incidido Gómez.

"Ya basta de criminalizar la inmigración y lamentarse de que no se tienen niños porque resulta que la gente no puede tenerlos, de políticas de derechas y ultraderecha que solo favorecen a los ricos", ha concluido.