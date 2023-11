UP pide la comparecencia de Costa en el Parlament y el PP dice que ya ha dado todas las explicaciones

Martas Carrió (MÉS per Mallorca): "Costa no cometió un error, decidió practicar el machismo"



PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha anunciado que solicitará, con el apoyo de los diputados de Més per Menorca, una solicitud de comparecencia en comisión parlamentaria del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, al considerar que cometió un "incumplimiento flagrante del código ético".

Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que, por su parte, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha rechazado la necesidad de la comparecencia argumentando que el portavoz del Ejecutivo ya ha dado todas las explicaciones al respecto.

"Cada vez que el vicepresidente ha abierto la boca se ha evidenciado más su actuación y se ha comprometido seriamente su responsabilidad", ha apuntado Gómez, que ha recordado que Antoni Costa firmó su adhesión al código ético.

PP y MÉS per Mallorca han rechazado, aunque por motivos distintos, la necesidad de la comparecencia de Costa. Por parte del PP, Sagreras ha insistido en que Costa "humildemente reconoció el error y actuó en consecuencia".

El portavoz 'popular' ha aprovechado para ensalzar la figura de Antoni Costa, a quien ha calificado "como uno de los gestores y políticos más brillantes" insistiendo en que "es un lujo tenerlo en el Govern". Además, ha concluido, "es una buena persona, que es lo más importante".

Por su parte, la diputada ecosoberanista ha rechazado la necesidad de comparecencia admitiendo que Costa ya se ha pronunciado. "Que dé las explicaciones que quiera, pero lo que tiene que hacer es dimitir", ha señalado.

Carrió ha calificado el perdón de Costa de "infantilista y falso" y ha resaltado que, a su juicio, lo que cometió el vicepresidente no fue un error. "Un error es servir café normal en vez descafeinado. Era conocedor de la agresión sexual y quiso premiar y arreglar la situación de Serra, que había estado apartado de la UIB. Costa practicó el pacto de silencio entre hombres, decidió practicar el machismo".

En términos parecidos se ha pronunciado el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, que ha afirmado que en el pleno de este martes el Govern perdió la oportunidad de presentar unas disculpas sinceras.

Pons ha insistido en que Costa no puede seguir en el Govern y ha lamentado que la presidenta Prohens no fuera capaz de aclarar las dudas sobre si conocía o no los detalles de la contratación.

Además, según el socialista, la situación que atraviesa Antoni Costa está generando un "colapso" y una "falta de dirección" en el Ejecutivo que desemboca, por ejemplo, en la mala gestión de los fondos europeos y en la renuncia a proyectos.