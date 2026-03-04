UP recrimina a Prohens que encare el problema de la vivienda en Baleares "hablando de okupación"

Archivo - El diputado de Unidas Podemos José María García interviene en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

Unidas Podemos (UP) ha censurado que cuando la presidenta del Govern, Marga Prohens, empezó a hablar de vivienda en su discurso por el Día de Baleares, lo hiciera "hablando de okupación" cuando es un problema que "no es real".

El diputado de la formación, José María García, ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que en el próximo pleno del Parlament preguntará a la presidenta por si se cree este discurso y ha recriminado al PP que "no haga propuestas para mejorar la vida" de la gente de Baleares.

Además, ha recalcado que en este discurso institucional "no se vieron a las Baleares que se ven en la calle" al tratar la cuestión habitacional en estos términos, cuando hay "más de 10.000 personas en las listas del Ibavi" y el programa del 'Lloguer segur' ha sido un "fiasco".

García ha apuntado que se han hecho propuestas para mejorar este programa como "retirar a las inmobiliarias privadas" y que se llevara a cabo con una gestión pública, que, de acuerdo con sus estimaciones, sería "más barato" y obtendría "mejores resultados".

Así, ha subrayado que no es que "falten viviendas", sino que "sobran" y lo que falla es el acceso. Para justificarse, ha puesto el ejemplo de una noticia en la que se estimaba que el 50% de las viviendas que se compran en Ciutadella son para segundas residencias o para invertir.

El diputado ha censurado que el Govern "no haga propuestas" para que esto no sea así y que la vivienda no quede en manos de "inversores", por lo que ha destacado que la semana pasada se tumbaran las leyes de MÉS per Mallorca y UP para impedir la compra de no residentes y con medidas fiscales para evitar la especulación.

García ha reprochado que se rechazaran estas leyes bajo "el principio de la libertad" pero esta a veces "tiene que estar sometida a otras cosas y esto se dice en la Constitución".

"La propiedad privada no es totalmente libre y aquí se da prioridad a que la vivienda sea un activo financiero, que a la función social que tiene que tener", ha sentenciado.