UPTA achaca a la "especulación urbanística" como uno de los "principales factores" de la subida de precios

Archivo - Foto de archivo de una tienda en Mallorca. - CARITAS MALLORCA - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha señalado que la "especulación urbanística" es uno de los "principales factores" de la subida simultánea de precios, puesto que "dispara los alquileres comerciales" y sitúa la vivienda "en máximos", lo que "expulsa a los autónomos del tejido urbano".

Estas son algunas de las conclusiones que ha extraído la agrupación de autónomos a raíz de un estudio sobre la evolución del precio de los locales comerciales de menos de 100 metros cuadrados y de la vivienda en Baleares.

En un comunicado, han apuntado que ambos mercados están "fuertemente tensionados" por dinámicas de "especulación urbanística", con incrementos acumulados de entre el 30% y el 45% en los últimos cinco años (2020-2025).

UPTA ha situado como "elementos determinantes" de esta especulación "la retención de inmuebles, la concentración de la propiedad y la presión del mercado turístico".

El informe sitúa el precio medio de los locales comerciales de menos de 100 m2 en Baleares entre 8 y 18 euros/m2, aunque han advertido que estos valores "no reflejan la realidad en las zonas con mayor actividad económica y presión turística".

"En los centros urbanos y principales calles comerciales, donde se concentra el consumo, los precios mensuales de un local tipo de 80 m2 alcanzan entre 1.800 y 3.000 euros al mes en Palma, entre 2.000 y 3.500 euros al mes en Eivissa, entre 1.200 y 2.000 euros al mes en Maó, entre 1.100 y 1.900 euros al mes en Ciutadella y entre 900 y 1.500 euros al mes en Inca.

UPTA ha subrayado que los precios más bajos se registran en zonas periféricas o con menor actividad, lo que "no representa el coste real de emprender en áreas con demanda efectiva".

Según el estudio, el alquiler del local comercial supone entre el 40% y el 50% de los costes directos de un pequeño negocio en Baleares, lo que consolida como el "principal factor de presión económica sobre el comercio local".

El informe también ha destacado que una parte significativa de los autónomos con negocio tiene además que hacer frente al alquiler de su vivienda, lo que genera una "doble carga especialmente intensa en un territorio con fuerte presión inmobiliaria y altos costes de vida".

En cuanto al mercado de la vivienda han incidido en que se mantiene una tendencia "claramente alcista" en Baleares. La media autonómica se sitúa entre 14 y 18 euros por metro cuadrado, con un incremento cercano al 8% en el último año y una subida acumulada de entre el 30% y el 45% desde 2020.

Por municipios, los precios de Eivissa rondan los 18 y 22 euros/m2, entre 15 y 18 euros por metro/m2 en Palma, entre 13 y 16 euros/m2 en Maó, entre 12,5 y 15 euros/m2 en Ciutadella y entre 11 y 13 euros/m2 en Inca.

Para UPTA, su estudio ha confirmado que ambos mercados han evolucionado de forma "paralela" entre 2020 y 2025, especialmente en zonas con alta demanda turística como Eivissa y Palma, donde la presión sobre el suelo es "más intensa".

"La combinación del aumento de los alquileres comerciales y de vivienda genera un impacto especialmente severo sobre los autónomos, el alquiler del local puede alcanzar hasta el 50% de los costes del negocio, mientras que el coste de vida se sitúa entre los más elevados del país. Esta doble presión económica dificulta de forma creciente la viabilidad de miles de actividades", han argumentado.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha advertido que Baleares es, "sin lugar a duda", uno de los territorios donde "resulta más difícil rentabilizar un pequeño negocio", debido a los "elevados precios tanto del alquiler de locales, como de la vivienda".

En este sentido, ha señalado que el peso del turismo y la concentración de la propiedad generan un mercado "cada vez más inaccesible para los autónomos". "Es un modelo que prioriza la rentabilidad a corto plazo frente a la sostenibilidad económica y social del territorio", ha alegado.