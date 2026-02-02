USAE exige el cumplimiento de la subida salarial pactada con los trabajadores de la Fundación para la Dependencia

Trabajadores de la Fundación para la Dependencia protestan frente a la sede de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia durante su huelga indefinida del pasado octubre. - CSIF

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USAE ha exigido al Govern el cumplimiento inmediato de la subida salarial pactada a finales del año pasado con los trabajadores de la Fundación de Atención y Soporte a la Dependencia.

La organización sindical, en un comunicado, ha anunciado que el comité intercentros mantendrá una reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) el próximo viernes para abordar esta cuestión.

USAE ha reclamado al Ejecutivo autonómico que abone "sin fracciones ni nuevas dilaciones" los complementos retributivos, que supondrían una subida salaria de entre 4.200 y 6.300 euros brutos anuales y que están incluidos en el decreto ley de medidas urgentes en materia de servicios sociales que fue aprobado por el Consell de Govern y convalidado por unanimidad por el Parlament.

El sindicato ha lamentado que el acuerdo, que permitió la desconvocatoria de la huelga indefinida iniciada por los trabajadores de la Fundación para la Dependencia el pasado octubre, "continúa bloqueado por trámites administrativos".

Según la documentación oficial remitida a los representantes de los trabajadores por parte de la administración autonómica, es la tramitación en la Dirección General de Función Pública lo que está provocando esta demora.

"Los trabajadores han cumplido con su parte. Han demostrado responsabilidad, compromiso y una enorme capacidad de sacrificio. Ahora es la administración quien debe estar a la altura, agilizar los procedimientos y garantizar que lo acordado se materialice sin más excusas, especialmente los puntos relativos al abono de las cantidades comprometidas", ha subrayado la organización sindical.

Si el Govern no da una "respuesta clara" en los próximos días, han advertido, estudiarán poner en marcha "las acciones necesarias" para defender los intereses de los trabajadores.