USO convoca una protesta por las trabajadoras de las 'escoletes' y la Xarxa 0-3 se desmarca al ver "intereses ajenos"

Archivo - Escoleta Can Cantó, Eivissa - CAIB - Archivo

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USO ha convocado una protesta para exigir mejoras en las condiciones salariales de las trabajadoras de las 'escoletes' de la que la Xarxa 0-3, CCOO, UGT y el STEI se han desmarcado al considerar que existen "intereses ajenos" a las mejoras de las condiciones laborales del colectivo.

La protesta de USO está convocada a las 13.15 horas de este martes frente a la sede de la Conselleria de Educación y Universidades y bajo el lema 'Ni una trabajadora atrás, ni una escoleta menos'.

Con ella, según ha informado el sindicato en un comunicado, se buscará reclamar un acuerdo inmediato que garantice la equiparación salarial, el pago delegado y la viabilidad económica de todas las 'escoletes' concertadas de las islas.

USO quiere exigir al Govern un "compromiso firme e inmediato" para desbloquear la situación del primer ciclo de educación infantil concertado y ha advertido que la actual propuesta de financiación "pone en riesgo la continuidad" de los centros, especialmente los no integradas, y la estabilidad de las plantillas.

Durante la concentración detallarán sus cinco reivindicaciones "irrenunciables" del sindicato, como la equiparación salarial "real" de maestras y técnicas, la implantación del pago delegado con garantías, el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo, un módulo económico actualizado y la firma "urgente" de un acuerdo transparente que ponga fin a la incertidumbre del sector.

SE DESMARCAN POR VER "INTERESES AJENOS"

La Xarxa 0-3, CCOO, UGT y el STEI, en otro comunicado, se han desmarcado la protesta al entender que procede de "otros ámbitos que no priorizan las condiciones sociolaborales de las trabajadoras sino intereses ajenos a las mejoras de las condiciones laborales del colectivo".

También han criticado que la concentración se haya difundido a través de un vídeo que, mediante un discurso en "primera persona colectiva" y "apelando a las reivindicaciones de las trabajadoras", genera "confusión" sobre quien la promueve y convoca.

Ante las consultas que han recibido por parte de profesionales y diversos agentes vinculados a la educación infantil, la Xarxa 0-3 ha considerado necesario precisar que esta acción "no forma parte de las concentraciones ni de las actuaciones" acordadas por ellos.

La Xarxa 0-3, han puntualizado, "es un espacio plural que agrupa a profesionales de diferentes ámbitos y modelos de gestión de las 'escoletes' con el objetivo común de defender la educación del primer ciclo de infantil, la calidad del servicio y los derechos de las trabajadoras del sector".

Algo que, a su entender, no se corresponde con el objetivo de la protesta del martes, pues en ella "se vinculan las mejoras salariales y laborales con la reivindicación patronal de mantener los recursos económicos de los centros".