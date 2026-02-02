El uso de pantallas entre los niños se dispara en Baleares: más del 90% abusa de ellas, muchos antes de cumplir un año

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El 91,6% de los niños de entre cero y seis años de Baleares hacen un uso abusivo de las pantallas, muchos de ellos antes de cumplir los primeros doce meses de vida.

Es una de las principales conclusiones del estudio 'Análisis del uso de las pantallas en niños y niñas de 0 a 6 años de Baleares', elaborado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) a instancias de la Conselleria de Educación y Universidades y presentado este lunes.

El informe se ha elaborado a partir de las respuestas que 8.991 familias --la mayoría madres y de un nivel socioeconómico medio o alto-- dieron a una encuesta sobre los usos de pantallas de sus hijos y de la realización de una quincena de grupos de discusión.

Según los resultados, el 95,8% de los hogares disponen de acceso a internet y el 86,6% de las familias no tienen la formación, las estrategias o las herramientas para acompañarles de manera correcta en el uso de las pantallas, entre las que predominan la televisión (96%) y el teléfono móvil (94,9%).

El 91,6% de las familias encuestadas manifestaron que han detectado un uso abusivo de las pantallas de sus hijos, muchos de ellos antes incluso de cumplir su primer año de vida. En estos casos tan prematuros, los dispositivos se usan como "espacios de conciliación o estrategias para poner calma".

Las consecuencias de este exceso de pantallas detectadas por los investigadores son un déficit de atención, un retraso en el desarrollo del lenguaje, diversos problemas emocionales y alteraciones en los ciclos de descanso y alimentación.

Los momentos más habituales del consumo son antes de ir al colegio, durante o después de las comidas o antes de ir a la cama. Las finalidades, el entretenimiento, mantener al niño ocupado y calmar o gestionar situaciones difíciles.

Uno de los autores del estudio, el profesor de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la UIB Bartomeu Mut, ha advertido que las pantallas se usan muchas veces como "el gran conciliador", es decir, una manera de regular las emociones de los menores.

"La primera infancia es una etapa especialmente sensible y es necesario tomar medidas para reducir el uso o el abuso de las pantallas. No es una cuestión tecnológica, sino de desarrollo infantil", ha subrayado.

El uso de las pantallas entre los niños, ha ahondado, es un reto de salud y de educación pública que no se debe solventar culpabilizando a las familias, sino acompañándolas para que puedan fomentar hábitos saludables entre sus hijos.

"Son necesarias políticas preventivas, formación y alternativas reales. El bienestar digital infantil es una responsabilidad colectiva", ha sentenciado el también investigador del Grupo de Investigación Escuela Inclusiva y Diversidades.

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha mostrado su preocupación por esta realidad y ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas, que se sumarán a la prohibición de los móviles en los centros educativos o en la regulación de las pantallas en las aulas.

En los próximos meses, ha asegurado, su departamento impulsará una campaña de sensibilización para crear "espacios libres de móviles" en las etapas educativas de entre cero y seis años mediante la instalación de cartelería.

"Está sensibilización se hará también en las unidades pediátricas de los centros sanitarios para que las familias sean conscientes de que el uso de móviles entre los niños es muy pernicioso", ha apuntado.

El conseller ha subrayado que la protección de la primera infancia requiere la implicación conjunta de las instituciones, los centros educativos, los profesionales y las familias. También ha señalado que las recomendaciones de no utilizar dispositivos móviles en estos centros ayudarán a reducir la exposición de los niños a las pantallas.

De cara al próximo curso, ha añadido Vera, la Conselleria tiene previsto iniciar una formación dirigida a las familias dirigidas de los alumnos de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de secundaria.

El rector de la UIB, Jaume Carot, ha reivindicado el papel de los investigadores a la hora de arrojar luz, con datos y no con opiniones, a un debate "especialmente sensible".