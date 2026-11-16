USO reclama a AlbaStar el pago de las nóminas atrasadas e "información clara" sobre la situación económica

Archivo - Avión de AlbaStar. - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Unión Sindical Obrera ha solicitado a la empresa AlbaStar el abono inmediato de las cantidades salariales pendientes e "información clara" por escrito sobre la situación económica tras el inicio del concurso de acreedores.

Estas son algunas de las reivindicaciones expuestas por la organización sindical, después de que la plantilla permanezca sin actividad desde el pasado 10 de noviembre y desconozca el futuro de sus puestos de trabajo.

En un comunicado, USO también ha reclamado saber el estado del procedimiento concursal, los motivos de la paralización de la actividad y las medidas previstas para garantizar los derechos laborales de la plantilla.

En ese sentido, han alertado de la "grave situación" que atraviesa la plantilla de la aerolínea, que dejó de operar "de un día para otro" y anunció su entrada en concurso de acreedores el pasado 10 de noviembre.

"Desde entonces, los trabajadores permanecen sin actividad, sin cobrar las cantidades que les corresponden y sin recibir información clara sobre el futuro de la compañía", han censurado.

La representación sindical ha considerado "inaceptable" que los empleados tengan que recurrir a "rumores" o "informaciones de terceros" para conocer qué sucede en su propia empresa.

En la reunión mantenida el 11 de noviembre, han apuntado que el CEO de AlbaStar, Oriol Hernández, anunció que Recursos Humanos enviaría un correo electrónico explicando los pasos que debía seguir la plantilla. Sin embargo, han subrayado que dicha comunicación "todavía no se ha producido", lo que "aumenta la preocupación y la incertidumbre" de los trabajadores.

Por otra parte, han señalado que los planes de inversión, renovación de aeronaves y crecimiento empresarial anunciados durante la etapa de Sherpa Capital y la dirección encabezada por Hernández "no llegaron a materializarse" en la medida prometida, mientras la situación de la compañía "se deterioraba progresivamente".

"Los trabajadores de AlbaStar han demostrado durante años su compromiso y profesionalidad. Ahora necesitan conocer qué va a suceder con sus puestos de trabajo, cuándo cobrarán las cantidades pendientes y cuáles son las medidas previstas ante la paralización de la actividad", han manifestado.

USO ha reivindicado que la dirección debe asumir "sus responsabilidades", ofrecer información "transparente" y actuar con "la rapidez que exige la situación", para garantizar "el respeto a los derechos laborales y económicos de toda la plantilla".