Usuarias del centro de promoción de la autonomía de Puigpunyent confeccionarán mantas para Sonrisa Médica

El Consell de Mallorca impulsa un taller solidario de confección de mantas para Sonrisa Médica - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha impulsado un taller solidario de confección de mantas para Sonrisa Médica que tendrá lugar en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) de Son Bru, en Puigpunyent.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha presentado este martes el taller solidario, bautizado bajo el nombre 'Mantas de nassos'.

Las usuarias del centro, según ha informado la institución insular en un comunicado, emplearán la técnica de calceta y ganchillo para confeccionar estas mantas, que llevarán la imagen de la nariz roja de Sonrisa Médica.

"Estamos muy orgullosos de presentar un proyecto pionero y muy especial, ya que nace de las propias usuarias del centro y del trabajo conjunto con las profesionales de atención directa. Esta iniciativa es una muestra de su capacidad para proponer, crear e impulsar actividades con impacto social", ha destacado Sánchez.

El presidente del IMAS ha reivindicado que estas mantas serán "un símbolo del trabajo y la implicación de las personas mayores al servicio de la comunidad" y cada una de ellas representará "un gesto de solidaridad".

La directora insular de Atención Comunitaria y Promoción de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró, ha explicado que el taller se plantea como una iniciativa "sencilla, viable y de alto valor social" que permitirá a estas mujeres participar en una acción solidaria y, de este modo, "reforzar su bienestar personal y su implicación comunitaria".