La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y la directora del IBDona, Cati Salom, en la Intermodal - CAIB

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los vagones de tren y metro de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) mostrarán información del Servicio 24 Horas de Atención a las víctimas de la violencia machista del IBDona, según ha informado este viernes la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Así, con el objetivo de llegar a las personas usuarias del servicio público ferroviario de la isla, 67 vagones de tren y 12 de metro contarán con un cartel de 25x30 centímetros en el que figura el número de teléfono gratuito 900.17.89.89. La misma información ya aparece en dos carteles de tres metros de altura instalados en la Estación Intermodal de Palma.

La iniciativa se enmarca en la colaboración acordada entre la Dirección General de Movilidad, a través de SFM, y el IBDona para difundir conjuntamente el Servicio 24 Horas, que ofrece atención telefónica y acompañamiento presencial a las víctimas de violencias machistas -violencia física, psicológica, económica, sexual y simbólica, feminicidio y mutilación genital femenina-.

La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y la directora del IBDona, Cati Salom, han comprobado este viernes la instalación de los nuevos recursos informativos, tanto en la estación como en los vagones de tren y metro, que en 2025 transportaron 9,2 millones y 2,4 millones de pasajeros, respectivamente.

Salom ha agradecido la colaboración de la Dirección General de Movilidad y de SFM y ha recordado que el servicio es gratuito y confidencial, y que ofrece información y asesoramiento a las víctimas, a su entorno y a los profesionales que las atienden.

AUMENTO DE LAS LLAMADAS POR VIOLENCIA MACHISTA

Durante los nueve primeros meses de 2026, el Servicio 24 Horas ha atendido 4.167 llamadas, un 27% más que en el mismo periodo del año pasado. Del total de llamadas, 3.828 (un 27,6% más) estuvieron relacionadas con la violencia de género; 171 (un 5% menos), con la violencia sexual, y 168 (un 64,7% más), con otras violencias machistas.

La Conselleria ha remarcado que estos datos confirman la tendencia al alza del número de llamadas por violencia machista. En 2025, el servicio recibió 4.562 llamadas por este motivo, lo que supuso un incremento del 22,2% respecto al año anterior.