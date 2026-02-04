Valoran los 17 proyectos que se han presentado al concurso de ideas para ampliar la residencia Huialfàs, en sa Pobla

El gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarioa y Asistenciales, Alejandro Mora, y la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García. - CAIB

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 17 proyectos que se han presentado al concurso de ideas para ampliar la residencia pública Huialfàs, en sa Pobla, que impulsan el Consell de Mallorca y el Govern, a través de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, ya han comenzado a ser valorados.

El concurso de ideas es el paso previo para seleccionar la propuesta arquitectónica que servirá de base para redactar el proyecto definitivo de la ampliación y, posteriormente, ejecutar las obras, que llevará a cabo el Govern a través del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales.

La residencia Huialfàs es un centro público gestionado por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que también asumirá la gestión de las plazas nuevas una vez la ampliación sea una realidad.

Al inicio de este proceso han asistido el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales, Alejandro Mora, y la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magdalena García, en el marco del trabajo conjunto de las dos instituciones para reforzar la atención a las personas mayores.

El objetivo es que el diseño permita sumar 40 plazas a las 46 actuales y, a la vez, mejorar la funcionalidad y el confort de los espacios, tanto para las personas residentes como para sus profesionales.

En esta fase, el jurado y el equipo técnico del concurso analizan las diferentes propuestas presentadas y valoran aspectos como la adecuación a los usos de una residencia de personas mayores, la calidad de los espacios de convivencia y descanso, la accesibilidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad del conjunto. También se tiene en cuenta que el futuro proyecto facilite el trabajo diario de los equipos profesionales y garantice circuitos y servicios muy organizados.

"El concurso de ideas permite seleccionar la mejor propuesta arquitectónica para hacer posible una ampliación funcional y sostenible, que mejore los espacios de atención y el funcionamiento del centro, en el marco de la colaboración institucional", ha destacado el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y asistenciales, Alejandro Mora.

Por su parte, la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García, ha señalado que esta ampliación es un paso importante para reforzar la red pública de plazas y garantizar una atención de calidad adaptada a las necesidades reales de las personas mayores con dependencia, con un entorno pensado para vivir con dignidad y bienestar.

Una vez finalizado el proceso de valoración y seleccionada la propuesta más adecuada, se redactará el proyecto constructivo, un paso clave para dar continuidad al calendario previsto y avanzar en la ejecución de la ampliación.

El Consell de Mallorca y el Govern han destacado la apuesta por un modelo residencial más próximo y amable, con espacios pensados para el día a día, la intimidad y la autonomía de las personas mayores, y con una organización que favorezca una atención centrada en la persona. La ampliación también permitirá disponer de zonas comunes más confortables, áreas de actividades y espacios que refuercen el bienestar y la convivencia.