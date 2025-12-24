Vecinos y ecologistas creen que sigue sin haber informes "concluyentes" que avalen la tala de los bellasombra

La plaza Llorenç Villaonga de Palma, tras la tala de los ejemplares de bellasombra. - ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SA CALATRAVA

PALMA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de vecinos de Palma y entidades ecologistas y ciudadanas han considerado que siguen sin haber informes "concluyentes" que avalen la tala de los ejemplares de bellasombra de la plaza Llorenç Villaonga.

De este modo han respondido a la rueda de prensa que este martes ofreció la regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Palma, Belén Soto, para dar explicaciones acerca de la tala que se ejecutó la semana pasada.

Soto, acompañada por el jefe del Departamento del Área de Infraestructuras y Accesibilidad, Urbano Sánchez-Pastor, y la jefa del Servicio de Parques y Jardines, Elisabet Sintes, defendió que la actuación se hizo "en base a principios de objetividad, responsabilidad, imparcialidad, transparencia y promoción del entorno ambiental".

Los vecinos y las entidades ecologistas, en un comunicado, han considerado que, un día después y según lo que explicaron los técnicos en su comparecencia, "no existen informes concluyentes" que avalen la tala "ni por lo que respecta al diagnóstico ni a las propuestas planteadas".

Así, han anunciado que a finales de este mes de diciembre presentarán la "respuesta técnica" correspondiente al Ayuntamiento, a quien han vuelto a pedir que facilite el informe del servicio municipal de Parques y Jardines en el que se basan para tirar abajo los ejemplares de bellasombra. También han reclamado una reunión urgente con Soto.

Las organizaciones ciudadanas han lamentado que el Ayuntamiento "no haya querido facilitar la participación de los vecinos desde el principio", pese a que sean parte interesada en el proceso y ser los principales afectados por la tala.

También han señalado que no consta en el orden del día de la última Mesa del Árbol ningún punto relativo a esta actuación y, por lo tanto, no pudieron preparar ni abordar esta cuestión con la profundidad necesaria.

Además, los vecinos han considerado que "en ningún caso" ha quedado acreditado que la tala fuese una actuación que se tuviera que llevar a cabo con urgencia.

El comunicado está firmado por las asociaciones de vecinos de Sa Calatrava, Can Amunt, Banc de l'Oli-Plaça de la Mercè, La Llotja y Plaça Major, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma. También por las entidades Palma XII, el GOB, Amics de la Terra, la Asociación Balear del Árbol y la plataforma Bellaombres.