Cort niega que haya intereses económicos detrás de la tala de los bellasombra de plaza Llorenç Villalonga

La regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto (tercera por la derecha), en rueda de prensa - EUROPA PRESS

PALMA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Palma, Belén Soto, ha negado que detrás de la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga haya intereses económicos y ha asegurado que "es totalmente falso" que ella se haya reunido "con nadie" al respecto, considerando que "las suspicacias" de que la tala se haya llevado a cabo para poder instalar allí terrazas son algo que "se han creado" los vecinos.

Soto se ha pronunciado así, este martes, en una rueda de prensa, acompañada del jefe del Departamento del Área de Infraestructuras y Accesibilidad, Urbano Sánchez Pastor, y de la jefa del Servicio de Parques y Jardines, Elisabet Sintes, en la que ha defendido que la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga se ha hecho "en base a principios de objetividad, responsabilidad, imparcialidad, transparencia y promoción del entorno ambiental".

Además, la regidora Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales ha recalcado que "desde el primer momento, se ha actuado con total transparencia, informando de esta actuación en la Mesa Palma Verde, del pasado 13 de noviembre, un espacio de diálogo en el que están representadas todas las formaciones políticas, así como las diferentes entidades y asociaciones vecinales".

Soto ha insistido asimismo en que esta actuación se ha llevado a cabo "siguiendo criterios estrictamente técnicos". "Tanto para el Servicio de Parques y Jardines como para todos los miembros de este equipo de gobierno, la eliminación de ejemplares era la última opción pero nuestra obligación y prioridad es la seguridad de la ciudadanía y estos árboles presentaban un riesgo elevado para el que la única alternativa viable era su restitución".