La veda de caza general se abre este lunes en Mallorca hasta el 10 de febrero: consulta el calendario completo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca abrirá la veda general de caza este lunes, 12 de octubre, y se extenderá hasta el 10 de febrero, en función de las especies y de la modalidad.

Se podrán cazar, además de las especies autorizadas en la media veda, otras especies como zorzales, perdices o becadas, u otras acuáticas.

En concreto, la perdiz, el faisán, el zorzal real, el zorzal charlo y las especies acuáticas cazables se podrán cazar hasta el 31 de enero. Las otras especies, como por ejemplo el zorzal común o la becada, se podrán cazar hasta el 7 de febrero.

Sin embargo, la perdiz en la modalidad de perdiz con reclamo se podrá cazar hasta el 10 de febrero con autorización del titular del coto. Además, en la modalidad tradicional de zorzal 'a coll' también se extiende el periodo de caza hasta el 10 de febrero.

La caza de la liebre en las modalidades de galgos y cetrería, y la del conejo, en todas las modalidades permitidas, finalizan el 6 de diciembre. En el caso del conejo, la temporada podrá prorrogarse hasta el 27 de diciembre con autorización expresa del titular del coto.

La caza de la perdiz con reclamo empieza el 27 de diciembre y termina el último domingo de enero, excepto con autorización expresa del titular, en cuyo caso se puede prorrogar hasta el 10 de febrero, pudiendo cazar todos los días de la semana.

La caza del zorzal, en la modalidad tradicional de 'filats a coll', finaliza día 10 de febrero y entre el 31 de enero y el 10 de febrero se puede cazar todos los días de la semana.

DÍAS HÁBILES DE CAZA

La Dirección Insular de Caza del Consell de Mallorca ha informado de que los días hábiles de caza con escopeta en los cotos son los martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicos.

Para la modalidad tradicional de 'filats a coll' son los lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicos. No obstante, del 1 al 10 de febrero se podrá cazar en esta modalidad todos los días de la semana.

Por otra parte, la caza en los terrenos libres está permitida siempre que el municipio se haya acogido al plan marco. Los días hábiles son los jueves y sábados.