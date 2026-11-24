Bomberos del Ibanat en el incidendio de Formentor. - CAIB

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de la península de Formentor, en el municipio mallorquín de Pollença, ha sido dado por controlado tras quemar 273 hectáreas de vegetación.

El fuego, que se ha mantenido estable desde primera hora de la mañana, se ha dado por controlado sobre las 18.15 horas, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Tras casi 48 horas de actividad, las llamas han quemado aproximadamente 273 hectáreas de pinar y carrizo. Se trata del incendio más graves de este 2026 y de los últimos años.

Los medios aéreos ya han retirado de las labores de extinción del incendio, mientras los efectivos terrestres del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) continúan con las labores de extinción.

Fue sobre las 19.30 horas de este domingo cuando se recibieron los primeros avisos del fuego declarado en las inmediaciones del aparcamiento de Formentor, en una zona de pinar cercana a la carretera del faro y cerca también de una zona de viñedos.

A causa del fuerte viento que soplaba en aquel momento, el fuego cogió velocidad y se expansión en dos frentes, uno hacia el peñal de Na Blanca y el otro en dirección a Cala Murta.