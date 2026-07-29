Una veintena de embarcaciones del Govern vigilarán el litoral el día del eclipse para garantizar la seguridad

Una embarcación del Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral del Govern - CAIB

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las 22 embarcaciones del Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral del Govern estarán operativas el día del eclipse con el objetivo de garantizar la seguridad de todas aquellas personas que decidan observar el fenómeno desde el mar.

Los ha asegurado este miércoles el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al Port d'Andratx para supervisar las actuaciones de vigilancia de la actividad náutica.

PortsIB, ha explicado, ha remitido a la ciudadanía una serie de recomendaciones de seguridad de cara al día del eclipse solar total, el próximo 12 de agosto, y también ha hecho llegar aquellas difundidas por Marina Mercante.

Esa jornada, ha asegurado, los trabajadores del ente público que gestiona todos los puertos de titularidad autonómica --aquellos que están "a pie de puerto", ha puntualizado-- alargarán sus jornadas. Además, las 22 embarcaciones del servicio de control del litoral estarán operativas para garantizar la seguridad.

El conseller, por otro lado, ha recordado a la ciudadanía que si desean observar el eclipse desde una embarcación esta debe contar con un sistema de iluminación operativo y con todos los elementos de seguridad. Además, ha hecho un llamamiento a no embarcar a más gente de la que está autorizada en función del tamaño del barco.

"Deben comprobar que tengan esa iluminación, que se debe reforzar y repasar antes de salir. También hay que revisar que se tenga combustible y que todo funcione correctamente. Queremos que la gente pueda disfrutar, pero con el mínimo de incidencias en el mar", ha subrayado.

JORNADA DE VILIGANCIA EN ANDRATX

Lafuente, acompañado por la alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo, y el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, han seguido el desarrollo de la actuación y han conocido de primera mano el trabajo que realizan los profesionales del Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral.

La actuación se ha centrado especialmente en la detección de posibles servicios de chárter ilegal y en la comprobación de que las embarcaciones operan de acuerdo con la normativa, ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

El conseller ha remarcado que el refuerzo de las inspecciones responde al compromiso del Govern con las empresas y los profesionales que desarrollan su actividad dentro de la legalidad.

"No podemos permitir que quienes incumplen las normas compitan en igualdad de condiciones con quienes asumen sus obligaciones, disponen de las autorizaciones necesarias y ofrecen todas las garantías a los usuarios", ha señalado.

La lucha contra el chárter ilegal, ha apuntado, requiere combinar la vigilancia sobre el terreno, la tramitación de los expedientes y la coordinación entre las distintas administraciones. "El objetivo no es únicamente detectar infracciones, sino consolidar un modelo en el que la actividad náutica se desarrolle de manera ordenada, segura y con las mismas reglas para todos", ha afirmado.

Durante 2025 se incoaron 162 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con el transporte marítimo y el alquiler de embarcaciones, con sanciones propuestas por un importe de 471.600 euros. En los primeros meses de 2026 ya se habían iniciado 35 expedientes, con propuestas de sanción superiores a los 92.000 euros.