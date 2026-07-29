Palma ampliará el servicio de socorrismo el día del eclipse solar hasta las 21.30 horas

Archivo - Torre de socorrismo en Playa de Palma, en una foto de archivo. - CORT - Archivo

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma destinará poco más de 2.600 euros a modificar el contrato del servicio de socorrismo para ampliar el horario de vigilancia el día del eclipse solar hasta las 21.30 horas.

En concreto, el 12 de agosto se cubrirán las playas de Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància y Playa de Palma hasta esa hora, en lugar de hasta las 19.30 horas como se hace habitualmente, según ha explicado el Consistorio en un comunicado tras la celebración de la Junta de Gobierno.

La ampliación del operativo fue acordada por la Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento de Palma el pasado 8 de julio, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios de las playas durante una jornada en la que se prevé una "elevada afluencia de personas para presenciar el fenómeno astronómico".

La ampliación del servicio de socorrismo forma parte del dispositivo especial diseñado con motivo del eclipse solar, que incluye un amplio conjunto de medidas para garantizar la seguridad, preservar la movilidad y asegurar el acceso a infraestructuras esenciales, como los hospitales y el aeropuerto.

El operativo contempla restricciones de tráfico y estacionamiento en Playa de Palma desde primera hora del día, el refuerzo del transporte público, la habilitación de corredores seguros para ambulancias, servicios de emergencia y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Además, se ha habilitado un sistema de acreditaciones mediante código QR para facilitar el acceso en vehículo privado a las personas autorizadas, como trabajadores y clientes de establecimientos con aparcamiento, y se han establecido normas y recomendaciones dirigidas a garantizar el correcto desarrollo de la jornada y que vecinos y visitantes puedan disfrutar del fenómeno astronómico con las máximas garantías de seguridad.

MÁS DE 100.000 EUROS PARA LAS ENTIDADES VECINALES

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles el pago de la segunda y última anualidad de la convocatoria pública de subvenciones dirigida a las asociaciones vecinales de Palma y sus federaciones correspondiente al periodo 2025-2026.

El acuerdo autoriza el abono de casi 106.000 euros a un total de siete entidades vecinales, para dar continuidad al proceso de pago de estas ayudas tras la aprobación, el pasado mes de junio, del segundo y último anticipo de 69.500 euros destinado a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma.

Esta línea de subvenciones tiene como finalidad apoyar la labor que desarrollan las asociaciones vecinales en los distintos barrios de la ciudad, al reforzar el tejido asociativo y fomentar la participación ciudadana, la convivencia y la cohesión social. Las entidades beneficiarias de esta resolución son la Asociación Ciudadana de Vecinos del Coll d'en Rabassa, la Asociación de Vecinos de Son Espanyol, la Asociación de Vecinos Es Fortí, la Asociación de Vecinos La Femu, la Federación de Vecinos de sa Ciutat de Palma, la Asociación de Vecinos Ses Cases Noves y la Asociación de Vecinos Tramuntana Cas Capiscol Son Busquets.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento avanza en la tramitación y abono de estas subvenciones, cuya resolución han explicado que se había visto condicionada por la revisión de diversos expedientes como consecuencia de los requerimientos formulados por la Sindicatura de Cuentas en relación con convocatorias de ejercicios anteriores concedidas durante la pasada legislatura.

Los servicios técnicos y administrativos municipales han verificado que todas las entidades beneficiarias han justificado correctamente la ejecución de los proyectos desarrollados durante la anualidad 2025 y han acreditado, conforme a las bases de la convocatoria, la correcta justificación de al menos el 90 por ciento de la primera anualidad percibida.

Los informes municipales han concluido que los proyectos subvencionados se han ejecutado de acuerdo con los objetivos previstos, por lo que procede el abono de esta segunda anualidad.

Las ayudas permiten financiar actividades de dinamización comunitaria, fiestas populares, gastos de funcionamiento de las entidades, el mantenimiento de sus sedes sociales y, cuando corresponde, gastos de personal, al facilitar que las asociaciones desarrollen su actividad diaria al servicio de los vecinos de Palma.

Con esta resolución, el Ayuntamiento de Palma trata de cumplir el compromiso trasladado a las entidades vecinales de avanzar durante el mes de junio en la tramitación y resolución de estas ayudas una vez completada la revisión de la documentación requerida.

Durante las próximas semanas, el Consistorio resolverá y abonará las subvenciones pendientes correspondientes a esta convocatoria, con el objetivo de "impulsar la participación ciudadana, fortalecer el tejido asociativo y contribuir a la dinamización de los barrios de Palma".

MARXA DES GÜELL A LLUC A PEU, ACTIVIDAD DE INTERÉS MUNICIPAL

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado la declaración como Actividad de Interés Público Municipal de la Marxa des Güell a Lluc a Peu, que tendrá lugar el próximo sábado 1 de agosto, con punto de partida en la plaza Güell.

De esta forma, Cort ha valorado favorablemente la solicitud que en este sentido había planteado la Asociación de Protección Ciudadana Grup Güell, entidad organizadora del evento.

El Consistorio ha tenido presente que se trata de una cita popular "claramente consolidada" en el calendario cultural estival de Palma, avalada por una "larga trayectoria en el tiempo" y con una "creciente participación" en cada una de las ediciones que se han celebrado desde la primera convocatoria, que data de 1974.

Igualmente, en el texto del acuerdo, se ha resaltado que uno de los objetivos del Ayuntamiento es promover todas aquellas iniciativas ciudadanas que, como es el caso de la Marxa des Güell a Lluc a Peu, "favorecen la integración cultural y social de todas las personas y colectivos que conviven en la ciudad de Palma".

En el transcurso de la jornada, que, como es tradicional, coincidirá con el primer sábado del mes de agosto, un amplio abanico de áreas municipales trabajarán conjuntamente para apoyar a la organización a lo largo del desarrollo de esta gran fiesta ciudadana.

En el evento intervendrán la Policía Local y los Bomberos de Palma y los departamentos de Infraestructuras y Accessibilidad, Participación Ciudadana, Gobierno Interior, Movilidad, Medio Natural y Bienestar Animal, además de la empresa municipal Emaya y el Institut Municipal de l'Esport (IME).