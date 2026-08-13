El día después del eclipse: los hospitales atienden a una veintena de personas por lesiones oculares

Decenas de personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España).- Germán Lama - Europa Press

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han sido atendidas en atención primaria o en hospitales de Baleares por lesiones oculares a raíz del eclipse solar total que vivió el archipiélago.

Son datos del Servicio de Salud (IBSalut) trasladados este jueves por el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, en una rueda de prensa para hacer balance del dispositivo Eclipbal, desplegado con motivo del eclipse.

En concreto, dos personas han sido atendidas en atención primaria y otras 18, en hospitalaria. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió 14 consultas telefónicas sobre posibles lesiones oculares, que fueron derivadas al SAMU 061.

Por su parte, el Servicio de Salud registró una reducción de las urgencias en los hospitales y en los centros de atención primaria durante la jornada del miércoles respecto al día anterior.

En concreto, en los hospitales públicos hubo un 9,1 por ciento menos de urgencias atendidas. Por otra parte, en los puntos de atención continuada (PAC) y los servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) descendieron un 22,4 por ciento.

El SAMU 061 ha registrado 24 incidencias entre las 18.00 horas del miércoles y la mañana de este jueves. Concretamente, han sido cuatro consultas telefónicas relacionadas con problemas oftalmológicos y el resto han sido atenciones por lesiones traumatológicas y síncopes.

En cuanto a las urgencias oftalmológicas, se han registrado 16 asistencias. En concreto, han sido seis en el Hospital Universitario Son Espases, dos en el Hospital Universitario Son Llàtzer, una en el Hospital Comarcal de Inca, una en el Hospital de Manacor, dos en el ámbito de la atención primaria de Mallorca, dos en el Área de Salud de Menorca y dos en el Área de Salud de Eivissa y Formentera.

Los hospitales públicos de las Islas atendieron 1.770 urgencias, mientras que el día anterior, 11 de agosto, se registraron 1.949. En cuanto a los servicios de urgencias de atención primaria, se atendieron 1.880 urgencias, un 22,4 por ciento menos que el día anterior.

Según han señalado desde el Govern, la jornada del eclipse transcurrió en Baleares con absoluta normalidad. Salud reforzó con un dispositivo de hasta 160 profesionales los equipos de atención primaria, hospitales y SAMU 061 para estar completamente preparados ante un incremento puntual de la demanda asistencial.

En concreto, el ámbito de la atención primaria se reforzó con 40 profesionales y los hospitales con 70 más. En cuanto a la Central de Coordinación, se reforzó con tres médicos y cinco enfermeros